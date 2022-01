Famoso youtuber se une al ejército

Un inicio de año cargado de emociones es el que vive el youtuber Víctor González, quien durante los primeros días del 2022 ha sorprendido a sus seguidores con dos noticias que definirán su agenda en los próximos meses: por un lado, confirmó que un nuevo integrante se sumará a su familia, y por otro lado, la experiencia que vivirá al recluirse en diversas actividades militares de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena).

Con la expectativa de sumar nuevas experiencias a su canal de contenido, Víctor González reveló que a finales del mes de enero se internará en un curso básico, durante tres mes, del Ejército Mexicano, con la finalidad de compartir a sus seguidores cómo es este proceso de inicio y así se valore más el esfuerzo que cada miembro militar hace en su formación física y mental, así como las circunstancias familiares y personales que enfrentan.

“Me tocará vivir una experiencia realmente completa como la viven los militares, que se alejan de sus familias. Es valorar mucho el trabajo y esfuerzo que hacen con ese entrenamiento que haremos con ellos, con esto es un 2022 que inicia muy bonito”, expresó en entrevista con EL INFORMADOR Víctor González.

Recordó que su acercamiento con el Ejército Mexicano y diversas fuerzas de la Sedena no es nuevo, pues hace un par de meses documentó experiencias de entrenamiento de la Fuerza Aérea, por ejemplo, además de que en diversas etapas de la pandemia atestiguó como los elementos militares emprendieron tareas para hacer frente a emergencias, situaciones que lo motivaron a profundizar más en este terreno.

“Todo inició desde que comenzó la pandemia, tuvimos un acercamiento con la Sedena y uno de los primeros videos que grabamos con ellos fue para saber cómo era el interior de un hospital COVID, así nació una muy buena relación y comenzamos a hacer una serie de videos de entrenamiento con las fuerzas especiales, pero eran entrenamientos solo para grabarlos por un día, algunas ocasiones sí tuvimos la oportunidad de hacer la actividad, pero solo era una probadita de lo que hacen en los entrenamientos, así nació la idea de grabar un curso completo con las fuerzas especiales y se aprobó la idea”.

El youtuber, que suma casi tres millones de suscriptores en su canal oficial, relató que esta nueva experiencia con el Ejército Mexicano tendrá un formato similar a un reality, en el que constantemente brindará información al día sobre cómo es su proceso de adaptación y cómo realiza cada una de las tareas que tendrá durante los tres meses que permanezca en el lugar de concentración y entrenamiento localizado en el Estado de México.

“Son tres meses de entrenamiento, mucha actividad física y mucha cuestión mental, ellos tienen su frase: ‘si el hombre domina su mente, puede dominar absolutamente todo’. Hay que intentarlo, sí me dieron recomendaciones, además de lo físico, sí me dijeron que es más lo mental, que tenía que trabajar más la meditación (…) queremos manejarlo como un tipo reality show, en el que podrán ver de forma gradual cómo voy tomando el curso, si voy aguantando, si es fácil. En las primeras semanas de febrero creo que comenzarán a salir los primeros capítulos, donde sí será en tiempo real será en Instagram y TikTok”.

Un momento especial

Emocionado por experimentar parte de las labores de entrenamiento autorizadas por las autoridades pertinentes del Ejército Mexicano, Víctor González destaca que este proceso no solo tiene un gran significado para compartir el día a día de instituciones como esta, pues también tendrá que llevar a la par un momento especial con su familia, pues a la distancia vivirá el embarazo de su pareja Lily Rosales, con quien recientemente compartió un video confirmando que serán padres por segunda ocasión.

“Hace tres semanas me tocó ir a grabar con la fuerzas especiales y coincidí con un instructor de ellos, que me decía que me tocará hacer el curso igual que a él, porque su esposa estaba en los últimos meses de embarazo, por lo que casi estaré saliendo y recibiendo al nuevo integrante de mi familia. Creo que esto le da más sentido al entrenamiento, para mí valorar más el esfuerzo que hacen los elementos, porque muchos de ellos están a miles de kilómetros de sus familias y aún así trabajan día a día para proteger a todo el país”.

Buscará tradiciones mexicanas únicas

Víctor González reveló que entre sus próximos proyectos de contenido está el aventurarse a una ruta especial en el que se documenten tradiciones y festividades mexicanas muy peculiares y significativas en diversas partes del país, teniendo en mente llegar a localidades como en Celaya, Guanajuato, en donde hay celebraciones relacionadas con la pirotecnia -controlada- y que rompen con todo esquema a nivel nacional, por ejemplo.