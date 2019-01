Falta de valores hace que la música soez tenga éxito: Nigga

La falta de valores en los jóvenes hace que la música urbana con alto contenido soez y sexual se convierta en un éxito, aseguró el cantautor panameño Nigga, quien reconoció que no tienen la culpa los compositores, los autores y los músicos, sino el consumidor que compra lo que quiere escuchar.

“Ahora no hago mis canciones para saber si gustan o no, las hago porque las siento, porque me mueven y porque soy músico”

En entrevista telefónica desde Panamá, el creador del "Romantic Style" detalló que los jóvenes tienen tan desgastados sus valores, que la música que habla al respecto es la ideal para ellos.

“Si la gente no tiene valores consumirá cualquier cosa y creo que el punto central está en el consumo, porque si no se consumiera ese tipo de canciones los compositores y exponentes estarían obligados a cambiar su propuesta”.

Indicó que por ello sigue apuntalando su estilo del “romantic style”, ahora con su nuevo tema “Me cuidaste”, una letra que apela a los sentimientos más profundos de amor a un ser querido cuando se va de este mundo.

“Para mí es importante expresar el amor y lo mismo puedo sentir por algún familiar o amigo, que por mi mascota, a fin de cuentas son seres vivos con los que uno guarda apegos”.

Externó que en fecha reciente experimentó el dolor por la muerte de su mascota "Spookie". “Ese día el productor me mandó unas maquetas para que le pusiera letra, pero no podía creer que 'Spookie' se fuera y llegué directo al estudio y sobre la marcha empecé a cantar mi dolor y agradecí que durante su vida me cuidó y al final la canción terminó llamándose 'Me cuidaste'”.

Abundó que para el videoclip del tema se desarrolló una historia alterna en la que un padre se aleja de sus seres queridos y al final de sus días deja un video en el que explica el porqué de su distanciamiento. Pasado el tiempo, su hija crece y a los 18 años observa el mensaje que grabó su papá, quien le dice que perdió la batalla contra el cáncer: “Es un video que describe tal cual mis emociones y mi dolor por el ser que me cuidó mis sueños”.

Al preguntarle sobre su evolución, Nigga reconoció que ya no es un adolescente, “ya crecimos, ya no soy un chamaco, tenemos 22 años de trayectoria y seguiré apostando por el 'romantic style' que sigue tan fresco como al principio, pero en esta evolución le hemos hecho mezclas de sonidos, y la prueba de ello se escucha en esta canción que es profunda, real y honesta”.

Puntualizó que no es ni será un artista de un solo éxito. “Ahora no hago mis canciones para saber si gustan o no, las hago porque las siento, porque me mueven y porque soy músico y compositor; el éxito y el que la gente se enganche es cuestión de la pasión con la que se hacen las canciones”.

Cabe destacar que el cantante volverá a México para promocionar “Me cuidaste”, en una gira por medios de comunicación y presentaciones.

“Voy por todos los festivales radiofónicos, y presentaciones por todo México, quiero que este tema llegue al corazón de todos mis fans y que descubran que lo que viene de adentro vuelve al corazón”, finalizó.

AC