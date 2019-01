Don Omar retoma proyectos y promete un banquete musical para 2019

Tras anunciar su retiro en 2017, el cantante y actor puertorriqueño Don Omar, considerado uno de los precursores del reggaetón, decidió retomar sus proyectos musicales.

"Ya no tiene que ver con dinero ni fama, sino con sentirme vivo"

Fue el 31 de agosto de 2017 cuando el intérprete urbano sorprendió a sus fans al anunciar su adiós de los escenarios con la gira "Forever king... The last tour", que comenzaría meses después. De esta manera, le ponía punto final a una carrera de más de 15 años en la que ganó un Latin Grammy por "Hasta que salga el sol" (2012).

Este día, mediante un comunicado, reconoció que la música es lo único que lo hace disfrutar de la vida, por lo que reanudaría su carrera y este año complacería a sus millones de fans con un "banquete musical".

"Decidí retomar todo pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo, ya no tiene que ver con dinero ni fama, sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también", se lee en el citado documento.



"La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro con Dios por delante nos marcará la vida a todos", agregó.



William Omar Landrón Rivera, quien irrumpió en la escena en 1996 con el nombre de Don Omar, rompió récord a nivel mundial con su tema "Danza kuduro", el cual sobrepasa los 500 millones de vistas en YouTube.



Cabe destacar que el pasado 29 de diciembre, el puertorriqueño abarrotó el diamante de beisbol de Cali, Colombia, y ante el ambiente festivo, buen baile y cariño de sus miles de fans, el concierto se extendió hasta altas horas de la madrugada.

AC