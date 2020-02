Fallece Andrew Weatherall, famoso productor musical y DJ

El famoso productor y DJ Andrew Weatherall falleció esta madrugada en el Whipps Cross Hospital de Londres, a la edad de 56 años. Su representante dio a conocer que la causa de muerte fue una embolia pulmonar.

Andrew fue uno de los personajes más importantes en los años 90 para la música británica. Él fue uno de los encargados de producir el legendario "Screamadelica", tercer álbum de la banda escocesa Primal Scream que salió en 1991.

El éxito que ese disco marcó el sonido de los originarios de Glasgow y los hizo uno de los pilares del género indie dance. Otras grandes colaboraciones de Weatherall fueron el remix de "Restless" de New Order en el 2015, "Into a Swan" de Siouxsie y "Soon" de My Bloody Valentine.

Varios artistas han dedicado mensajes al legendario productor. Uno de ellos fue Peter Hook, ex bajista de Joy Division y New Order. Tim Burgess, vocalista de The Charlatans, también mostró su consternación ante la noticia. El escritor de la novela Trainspotting, Irvine Welsh dejó ver su admiración y respeto al compositor inglés.

