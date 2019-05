Facundo graba a mujer que le robó dinero en un hotel

Facundo fue víctima de un robo en Chile, y es que durante su estancia en aquel país, el conductor fue robado dentro de la habitación de hotel en el que se hospedaba, por lo que al darse cuenta decidió investigar y grabar a quien fuera responsable.

El también comediante viajó al país Sudamericano a grabar escenas para el reality que conduce para TV Azteca, "Resistiré" y durante su estancia se dio cuenta que alguien le estaba robando dinero dentro del hotel por tal motivo decidió poner cámaras en lugares estratégicos y señuelos (más dinero en efectivo) para así poder captar al ladrón infraganti.

Todo esto lo compartió en su canal de YouTube, donde se ve que tuvo que esperar tres días para conseguir la imagen que incriminó a la encargada de la limpieza, quien tomó los billetes de una bolsa de una chamarra que dejó Facundo intencionalmente a la vista.

El video que tiene una duración de más de 20 minutos, se puede observar a la mujer acomodar y limpiar la habitación de Facundo, mientras que se come unas galletas y se pone el desodorante del mexicano en las axilas.

Conforme realiza sus actividades se da el tiempo de meter la mano en la chamarra señuelo, los dos primeros días no tomó el efectivo, sin embargo al tercero se lo llevó creyendo que nadie la había visto.

Cabe señalar que otro lugar donde Facundo dejó otro pequeño monto de dinero fue en un libro, sin embargo la mujer en cuestión no lo tomó.

Tras esto, el conductor decidió confrontar a la mujer, la cual, como era de esperarse, negó lo ocurrido, pero al saber que fue grabada le pide a Facundo, con lágrimas en los ojos, no decir nada y que ella en cuanto pudiera le regresaría lo tomado, pero él sí hizo lo correcto, la acusó con el gerente de aquel hotel.

"Siento horrible dejar a alguien sin trabajo, siento horrible la forma tan indigna en que la van a correr, siento horrible lo que va a pasar si yo la acusó, pero por otro lado siento que a veces la bondad termina solapando a la maldad.

"Yo he sido muy pendejo en mi vida por creerme bueno y por no vibrar en la frecuencia de la gente culera, no me doy cuenta de la maldad de la gente y como que fluyo en la energía buen pedo y sólo detecto la energía bien pedo y me han transado muchas veces, me han estafado... La gente que debería estar en la cárcel por pinche ladrona...", comentó Facundo en el video mientras recordaba las ocasiones en las que fue víctima de gente así.

JB