Facundo envía mensaje a AMLO por reducción de presupuesto a Conanp

"Señor presidente, no quede usted como la persona que le dio en la madre a México", le dice Facundo al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un video compartido en sus redes sociales.

El conductor cuestiona al mandatario sobre la reducción del 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y llama a la población a unirse en contra de esta decisión.

"Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿qué no es lo único que nos queda como para seguir cuidando a nuestro país? ¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos que es nuestra biodiversidad, para tener dinero para dárselo a los ninis o para tirar a la basura mega construcciones y volverlas a empezar, o quizás para hacer el Tren Maya que se prometía que también iba a cuidar a la naturaleza?", expresa el comediante en la primera parte del su mensaje.

"Usted presidente va a durar quizás 80 años en esta tierra, pero los seis años que está de presidente, van a quedar marcados como el año que le dio en la madre a nuestra biodiversidad", expresa Facundo.

Finalmente reconoce que muchas veces no vale la pena pelar por ciertas decisiones, sin embargo, esta vez, considera que es necesario, pues se trata de la naturaleza.

"Neta no podemos ser indiferentes ante esta decisión, yo creo que hay cosas que igual no valen la pena pelearlas, pero me parece que pelear por nuestra naturaleza es lo único que podemos hacer como seres humanos".

El mensaje final que Facundo envía a AMLO, es: "Señor presidente, no quede usted como la persona que le dio en la madre a México".

El video del conductor dividió opiniones en Twitter, pues muchos cibernautas se preguntaron cuánto dinero habría cobrado por este video, recordando lo que él mismo dijo en 2017, cuando el Partido Verde le ofreció 2 mdp por tuitear.

El conductor se refirió entonces al proceso electoral de 2015, cuando la Fepade abrió una investigación contra personalidades del espectáculo y el deporte por publicar tuits con fines electorales.

Otro que llegan al precio y que ya es parte la #BOAdeCorruptos



No cabe duda que Facundo también #EsLaBoa ... pic.twitter.com/PsXo8ApNiz — Iñaki Levy (@ElPoderdelaInfo) June 9, 2020

Cuando el Facundo comienza a criticar al gobierno: pic.twitter.com/uEUk0ObWwW — Parix73 (@Parix73) June 9, 2020

¿Recuerdan cuando Facundo dijo que un partido político le llamó y le ofreció 1 millón de pesos y que él no acepto?

Pues parece que ya lo aceptó.



Pues parece que ya lo aceptó.



Estoy seguro que alguien le pagó a Facundo para que hiciero este comentario. — El Franky 🇲🇽 Jalisco (@_frankyJalisco_) June 9, 2020

