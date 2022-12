Al grito de “¡Presidente, presidente!” fue recibido por sus fans el conductor y comediante Chumel Torres en el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en donde presentó su nuevo libro “México, manual de usuario”, en el que junto a Oswaldo Casares y Gabrielo Mimí, hace un recorrido sobre las particularidades e identidades del mexicano navegando entre datos históricos, curiosidades, personajes destacados y el humor.

Entre ovaciones y aplausos y replicando la idea de que Chumel podría ser el próximo Presidente de México, los lectores y fanáticos del creador del “Pulso de la República” tuvieron la oportunidad de cuestionar a los autores de “México, manual de usuario”, a punto de referirle que esta presentación y charla podría incluso ser tomada como la primera “mañanera” si es que algún llega a la silla presidencial, a lo que el conductor reaccionó con humor.

Con el arropo de la editorial Penguin Random House y Editorial Aguilar, Chumel Torres agradeció el poder cumplir el sueño de escribir un segundo libro y así compartir con su audiencia un contenido particular desde las letras, y sobre todo tener la oportunidad de presentarlo en un espacio como la FIL, de la que memoró no solo sus tiempos como asistentes y ahora como autor, pues también recordó aquella ocasión en la que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, no pudo citar con claridad cuáles eran sus tres libros favoritos.

Chumel resaltó el trabajo hecho en conjunto con sus amigos y colegas Gabrielo Mimí y Oswaldo Casares, y dijo sentirse halagado y sorprendido por la buena respuesta que ha tenido “México, manual de usuario” no solo con su audiencia habitual, al enfatizar que parte de las motivaciones de esta publicación era cautivar y ofrecer diversión a un público más maduro que también se ha acercado a su humor mediante sus proyectos radiofónicos.

“Queremos hacer cosas que nos diviertan, cosas que nosotros consumiríamos”, dijo Chumel al considerar que para él “una gran droga son los libros, y éste es una muy buena dosis”.

Chumel aprovechó su encontró ante un auditorio llenó -con capacidad para 700 asistentes- para relatar cómo fue escribir “México, manual de usuario”, y con su característico humor bromeó diciendo que “Somos como el ‘Pollo loco’ de los libros, es naco pera está bueno” en relación al esfuerzo y resultado que lograron para ofrecer a los lectores esta serie de estudios sobre la mexicanidad de “un país que te cae en los huevos, pero amas un chorro”, puntualizando que desde su perspectiva entre México y los mexicanos hay una relación tóxica de amor y odio con cientos de contrastes que van de lo glorioso a lo penoso.

“Tenemos muy claro que ‘El Pulso’, los libros, que las cosas que se hacemos es una vaquita que nos da de comer, no hay que abusar de ella, no hay que patearla demasiado, no hay que cansarla, hay que tratarla bien, si tú logras esos, usar la creatividad que tienes con los compas, tener la apertura para nuevas ideas, tener la capacidad de que cada quien se desarrolle como quiera, de verdad es miel sobre hojuelas”.

Oswaldo Casares recordó que originalmente el libro en sus primeras ideas apuntaba a ser sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargó, terminó siendo un recorrido sobre México, la diversidad de Estados, personajes destacados, la tradición gastronómica de cada región, cine, política, deportes, telenovelas y hasta de feminismo desde la visión de un hombre blanco y heterosexual, como lo consigna en las páginas de su libro.

Quiere actuar con AMLO

Chumel consideró que un libro como “México, manual de usuario” es un esfuerzo de valentía por parte de las editoriales y cómo desde las letras y la literatura se puede incomodar al poder: “Es un libro que se burla de sí mismo, no quiere adoctrinar en nada, tras de eso va, que es broma, que lo más que quiere es que te la pases chingón (…) es usar la literatura como arma, es usar las letras para incomodar al poder”, refiriendo a obras como “El Rey del Cash”, de Elena Chávez.

Ante la pregunta sobre si el presidente de México, Andrés Manuel López obrador se ha acercado con él, al ser Chumel un tema constante por el ejecutivo mexicano, el conductor aseguró que nadie del equipo del mandatario se ha acercado, aunque él sí lo ha buscado, pues cree que sería bueno poder hacer un sketch con AMLO, aunque resaltó que desde lo personal no es fan de los políticos.

“Ni gente de su equipo se ha puesto en contacto, ojalá nunca lo hagan. No soy fan de los políticos, del que sea, ya sea Andrés Manuel o que sea, no me caen bien. El político lo que hace es buscar poder por poder, y yo creo mucho en asignarle a la gente el poder”.

Chumel también respondió sobre que siente de enfrentar al actual Presidente, a lo que señaló no sentir presión al respecto y por el contrario “es un orgullo, porque desde la comedia tener el eco hasta Palacio Nacional, sí emociona”.

EL INFORMADOR / C. Zepeda

Un abanico de humor

Tanto Chumel Torres, Gabrielo Mimí y Oswaldo Casares exploraron los divertido, pero también lo complejo de sintetizar diversas partes del “México, manual de usuario” y cómo idearon diversas propuestas de lectura para que el público pueda entrar hasta un glosario sobre el lenguaje del mexicano con palabras como jalo, rola, bolillo o chingar, además de cómo se aferraron a la idea de que el libro fuera aderezado visualmente con ilustraciones que recuerdan a la estética comunista.

Chumel señaló que no descarta la idea de hacer un segundo volumen de “México, manual de usuario” o explorar otras temáticas, pues entre sus deseos, dijo, está hacer un libro sobre la historia de la comedia de México.

El conductor compartió en la FIL cómo va su proyecto de teatro musical, resaltando que está en negociaciones con Ocesa para que el próximo año pueda llegar a los foros. Sobre el proyecto, del que dijo se llama “Odio los musicales: el musical”, puntualizó que es uno de los proyectos más ambiciosos que ha hecho y escrito, y así cumplir también su sueño de profundizar como director y en algún futuro también aventurarse al cine o a las series.

“Yo quiero empezar a dirigir, no salir, pero dirigir una comedia. Se llama ‘Odio los musicales: el musical’, trata de un wey al que le cagan los musicales y le caga cantar, pero vive adentro de un musical. Es una historia bien bonita, la música es completamente original y también el guion, es de las cosas más chingonas que hemos escrito”.

Otro de los proyectos que están pendientes por estrenar es uno trabajado con los moneros tapatíos Trino Camacho y José Ignacio Solórzano “Jis”, con quienes ya tiene listos episodios donde tendrán al doblaje como vértice, aunque puntualizó que por cuestiones de agenda no han podido aterrizarlo para llevarlo finalmente al público.

MF