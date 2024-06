¡Guadalajara se convirtió en la segunda casa de Madrid! Y es que ayer viernes, durante la inauguración del 39 Festival Internacional de Cine que se desarrolla en la ciudad, fueron reconocidos la actriz Nawja Nimri ("La casa de papel"), el realizador Alex de la Iglesia ("El día de la bestia") y el productor Enrique Cerezo ("Juana la loca").

"No estoy compitiendo, la cámara no me va a estar rodando mientras pierdo", bromeó Nawja al recibir el galardón.