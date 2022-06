FICG 2022: Guillermo del Toro es entrevistado en el Festival y anuncian reactivación de la Beca Jenkins del Toro

Este viernes 17 de junio a media tarde, en el marco de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG37) se llevó a cabo la esperada charla entre el director, escritor y productor tapatío Guillermo del Toro con Estrella Araiza, directora del FICG; una entrevista grabada en la que hablaron acerca del proceso creativo del realizador en su más reciente cinta, ‘Pinocho’, además de anunciar la "reactivación" de Beca de Animación Jenkins-Del Toro a partir del próximo lunes (pues debido a la pandemia no se habíalanzado convocatoria).

La cita se cumplimentó en la Sala de la Cineteca FICG que ostenta el nombre del jalisciense ganador del Oscar, ahí se proyectó la entrevista donde Del Toro aclaró que "algunos personajes en la historia de la literatura" -como Tarzán, Drácula o Sherlock Holmes- admiten toda clase de versiones porque "la gente conoce sus características", por eso 'Pinocho' puede tener "una nueva versión".

Guadalajara esencial

Ahora, el director de 'Mimic' señaló que Guadalajara es importante para él por ser el sitio donde "empecé a hacer animación con plastilina y cámara Super 8", donde trabajó al lado de Rigo Mora y se desarrolló "una siguiente generación fuerte" de realizadores en stop motion que estaban "a la vanguardia"; de ese modo, tras su victoria con 'La forma del agua' en los Premios Oscar, "pensé que podríamos impulsar un taller de animación en forma", puesto que "si se crea, podríamos atraer producciones internacionales y locales" a la ciudad.

Recordó Del Toro que en Guadalajara se filmaron algunas escenas de 'Pinocho' y "más allá de capacitar a la gente y actualizar elementos técnicos", lo importante era hacer un proceso de selección y que "los títeres principales fueran tocados por manos tapatías"; en este ánimo, indicó que para él era fundamental "recuperar el vínculo con los animadores nuevos" pues, en sus palabras, en Guadalajara se hallan "algunos de los mejores talentos de América Latina" y patrocinar su beca le demostró que "la animación es semillero de ideas y puede ser punto de cambio, en especial ahora que el apoyo es más escaso y difícil".

Stop Motion y poesía

Tras hacer un recuento de la evolución del stop motion ("una de las primeras técnicas que se crearon para el cine"), Del Toro enfatizó que es una técnica que recrea los movimientos con una complejidad mecánica "que busca también vender personalidad; el animador es como un espía de otro planeta y el stop motion es una técnica difícil y tardada -en esta era donde otros procesos se hacen económicamente viables- que, para mí, es la forma más completa de animación, porque recrea una realidad que no existió jamás, es hermosísimo".

Por otra parte, luego de referir que en 'Pinocho' se emplearon más de 20 animadores y más de 60 diferentes sets para filmar, el cineasta comentó sobre la labor de la siguiente generación de animadores jaliscienses que, en su opinión, "son poetas, autores totales; en lo que hacen siempre hay un elemento poético, trágico y plástico" (una cualidad que percibe también en realizadores de Europa del Este, cuya animación es "potentísima", por lo que estrechar lazos con Polonia en este FICG es importante).

Cambio de vida

De igual modo, Del Toro rememoró sus inicios como parte del FICG, "hace ya más de tres décadas", en un momento en que "el festival era contestatario y hacer cine en este país se consideraba anatema"; aunque también destacó que fue este evento el que le dio oportunidad de participar (y ganar) en el Festival de Cannes con su película 'Cronos', un hecho que "me cambió la vida".

Carca de concluir su entrevista, el director y guionista hizo énfasis en la vinculación de El Taller del Chucho con estudios en Inglaterra, Portland (Estados Unidos) y la plataforma Netflix; "lo principal, para mí, era crearlo, realizar una primera producción y echarlo a andar", para después afirmar que fue "complicado filmar en Guadalajara, pero valió la pena".

Finalmente, el director hizo hincapié en lo esencial que le resulta "defender el origen de lo que yo creía sobre el cine", motivo por el que, hace cerca de 15 años, "me planteé volver a la animación", lapso que dice le tomó concretar 'Pinocho', un largometraje que unica en la misma línea creativa de 'El Espinazo del Diablo' y 'El Laberinto del Fauno'.

Animar y desobedecer

"Quiero seguir haciendo animación", sentenció Del Toro, y 'Pinocho' es un proyecto "que nos tomó 15 años hacer; lo que me importa es si me conmueve, no podría ser más personal esta película, mi interés era explorar los vínculos entre el títere y lo humano", y encima de todo, en una época difícil.

Y para finalizar, dijo el cineasta que le importaba mucho que su personaje "no fuera a favor de las buenas costumbres", pues su Pinocho refleja que, a veces, "es bueno desobedecer, y además, que para ser quien eres no necesitas traicionar tu naturaleza", de forma que no es prioridad de su personaje convertirse en "un niño de verdad".

"Pinocho" (‘Pinoccio’, 2022)

Dirección: Guillermo del Toro/ Mark Gustafson

Guillermo del Toro/ Mark Gustafson Guion: Guillermo del Toro/ Patrick McHale

Guillermo del Toro/ Patrick McHale Producción: Guillermo del Toro/ Lisa Henson/ Alex Bulkley/ Corey Campodonico/ Gary Ungar

Guillermo del Toro/ Lisa Henson/ Alex Bulkley/ Corey Campodonico/ Gary Ungar Producción Ejecutiva: Jason Lust

Jason Lust Elenco: Gregory Mann/ Ewan McGregor/ David Bradley/ Tilda Swinton/ Christoph Waltz/ Finn Wolfhard/ Cate Blanchett/ John Turturro/ Ron Perlman/ Tim Blake Nelson/ Burn Gorman

Gregory Mann/ Ewan McGregor/ David Bradley/ Tilda Swinton/ Christoph Waltz/ Finn Wolfhard/ Cate Blanchett/ John Turturro/ Ron Perlman/ Tim Blake Nelson/ Burn Gorman Estreno: Diciembre de 2022

Sinopsis

Con base en el relato clásico de Carlo Collodi sobre una marioneta de madera que mágicamente cobra vida para convertirse en el hijo de un carpintero llamado Geppetto; esta cinta es casi un musical animado en stop motion que sigue las aventuras y vicisitudes de Pinocho en su búsqueda por encontrar su lugar en el mundo.

MF