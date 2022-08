La tarde de este viernes 12 de agosto Residente cerró las presentaciones musicales de La Resistencia Festival, evento promovido por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), como parte de una iniciativa que promueve entre los jóvenes la participación social a través de diferentes causas y proyectos.

El primer desafío de cualquier concierto respetable es el acceso y, como tal, este festival retó la paciencia de quienes hicieron fila y, fieles a lo dicho, los organizadores les dieron un recibimiento refrescante de cerveza inocua (sin alcohol), snacks y música coordinada en tres escenarios donde la potencia sonidera fue más eficaz que seductora.

Y sí, el propósito no pierde su loable condición, así la vocalista de La Vida Mía recuerde en el escenario que, en términos de representatividad, de toda la nómina de invitados musicales ella fue "la única mujer", seguido del grito uniforme de la mitad del público.

Y hay que reconocer que Fanko hizo lo necesario para encender a los espectadores; entusiasmo y experiencia prepararon a la gente para el platillo fuerte pues, como bien afirmaron a voz en cuello: "¡claro que se puede poner mejor", y el ritmo aceleró con potentes metales y felicitaciones para quienes trabajaron en la producción.

La estrella aguardada

Frente al escenario principal retiembla en sus centros el griterío que pide salir a Residente; recuerdan la hora, aluden a la paciencia, inhalan con fuerza y luego hay rechifla, reclamos, leve ira cantada que cesa con la explosión de luz que tampoco trajo al intérprete boricua al escenario y, de nuevo, a esperar.

Hasta este momento, la sincronización de artistas y escenarios no había sido problema, hasta sonaron las estrofas de 'Cielito Lindo'; y de pronto, la euforia se desata cuando los músicos salen y empieza la música para que suene el flow: "esto lo hago pa divertirme" (y más de uno debió arrobar a J Balvin en Twitter e instagram).

Nadie vino acá a no saltar, no al menos al frente del estrado "donde narra residente" y retumba la banda (soberbia, por otra parte) para escoltar cada estrofa con percusiones y se intercambian las letras, que casi parecen "explotar como fiesta patronal".

Y no deje llevar por prejuicios acerca del género urbano en la música, este show de Residente en formato reducido no carece de dinamismo, alegría y capacidad para que miles de almas olviden su espera de horas; porque el cantante ha "disfrutado cabrón" con el respetable, a quien invita -mientras presenta a la banda- a "gozar de la vida", siempre, y defender "la educación pública y gratuita", lo mismo que a "nuestros países", para que no sean víctimas de saqueo y expolio.

Claro, habrá que volver más eficientes los filtros y accesos, el reparto de boletos y lo que sea necesario para que esto se repita con mayor eficacia. Seguro contenta toda la raza que, como el puertorriqueño, "de corazón" entregó sus bailes, gritos y ovaciones.

MF