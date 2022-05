¿Existe el multiverso? Una universidad de Hong Kong pretende descubrirlo

La Universidad de Educación de Hong Kong anunció el inicio de un nuevo proyecto que pretende, a grandes rasgos, descubrir si existe el multiverso. En el comunicado, la institución previamente citada especifica que para dilucidar si este existe, se desarrollará un marco teórico con dos herramientas analíticas utilizadas en la filosofía de la ciencia.

Así, una primera herramienta hace alusión a una reconstrucción racional de la historia de la ciencia, por lo tanto, el segundo soporte del proyecto refiere a la inferencia como la mejor explicación. Con ambos elementos, los científicos de la Universidad de Educación de Hong Kong tienen la intención de evaluar la hipótesis del multiverso y así, descubrir si existe.

Las dos herramientas antes referidas tendrían una compatibilidad con los estudios religiosos, la ciencia y la filosofía. De ese modo, se podría elaborar un elemento teórico lo suficientemente sólido como para avanzar en la discusión respecto a si el multiverso existe.

"Muchos cosmólogos han intentado y están intentando proponer modelos para resolver si esto existe. Sin embargo, esta idea también es muy controvertida y ha sido criticada por muchos estudiosos de diferentes disciplinas. La discusión sobre multiversos es muy importante porque se relaciona con el origen de nuestro universo y si nuestro universo es el único universo", explica la institución.

Según se detalla en el boletín de la universidad, una gran parte de los estudios previos sobre si el multiverso existe poseen una perspectiva estrecha. Además, habría opiniones divididas que solamente se basan en uno de tres elementos: ciencia, religión o filosofía. Dicha hipótesis también se relaciona con la creación de la existencia tal como la conocemos. Por ello, habría otras aristas capaces de ser incluidas dentro de la discusión que divaga entre si existe una realidad multiversal o no.

"Es muy importante y oportuno tener un estudio holístico y sistemático para unir estas tres disciplinas diferentes e integrar diversas discusiones", apuntó la universidad. Por ende, la controversia en torno a si el multiverso existe solo podría ser resuelta desde un enfoque multidisciplinario que aporte una mayor cantidad de elementos a la interrogante.

El "multiverso" se ha hecho popular

Actualmente, el concepto puede ser leído en distintas publicaciones en redes sociales u otros espacios en internet.

Esto se debería, hasta cierto punto, a la exploración del multiverso hecha por Marvel Studios. Así, la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (a estrenarse el 5 de mayo de 2022) es el primer proyecto de Marvel que incluye un enfoque centrado en el multiverso.

Ello pese a que parte de la temática también fue abordada por Marvel y Disney en productos como “Loki” (2021), “WandaVision” (2021) o “Spider-Man: No Way Home” (2021).

De esa manera, aun pareciera faltar tiempo para descifrar todas las interrogantes que envuelven el concepto del multiverso.

Además, según lo explicado por la Universidad de Educación de Hong Kong, todavía no es posible determinar si este existe o no. Independientemente de lo anterior, diferentes casas productoras dentro de la industria del entretenimiento aún podrían aspirar a resolver la interrogante en cuanto a si esto existe realmente.

AC