Exatlón México: "Titanes" están divididos tras el último duelo de eliminación

El equipo “Titanes” de “Exatlón México” se dividieron tras la salida de Pamela Verdirame en el duelo de eliminación de este domingo, sin embargo, intentarán reconciliarse para continuar compitiendo.

Ana y Heliud se sintieron destrozados al ver partir por segunda vez a su compañera del equipo rojo. Y es que éste último era el amigo más cercano de la ex competidora.

Pues que esté dividido, porque neta no es un equipo

“Es difícil porque la veo partir por segunda vez, pero no es la misma sensación, ¿sabes? (...) Ahora sí me dolió muchísimo más”, lamentó Heliud Pulido. “Me rompí porque no quería que se fuera. Estaba entrenando muchísimo, estaba mejorando”.

Durante este lunes, el equipo “Titanes” —a excepción de Ana y Heliud— se reunió para platicar sobre el duelo, donde admitieron pasar una crisis debido a un acuerdo para votar siempre a favor por las atletas que están desde el día uno, sin embargo, terminaron señalando a la atleta por el porcentaje de efectividad, como lo dictan las reglas en “Exatlón México”.

“Que vengan y te digan una cosa y luego hagan otra para quedar bien con el resto, eso es lo que no se me hace ´cool´”, sentenció Ana Lago, en una conversación por separado con Heliud. “Si el equipo se ve dividido, porque es un equipo, según ellos, pues que esté dividido, porque neta no es un equipo”.

Heliud apoyó la declaración de Ana, afirmando que “Pato” Araujo fue quien inició a “destruir” el equipo.

Tras no llegar a un acuerdo claro desde hace días, ambos participantes prometieron mantenerse a parte del resto del grupo. “Hubo un momento donde una gota, se vino llenando el vaso hasta que se derramó. Yo voy a hacer lo mío”, finalizó Heliud.

"Titanes" buscarán la reconciliación

Este martes, “Titanes” intentará reconciliarse para dejar el orgullo y rencor atrás y continuar en una misma línea en la competencia.

Los rojos hablarán sobre su una reconciliación, el rencor y el orgullo podrían quedar de lado.

El domingo de eliminación de la semana pasada, Pamela perdió por segunda vez en el circuito pese a haber dado lo mejor.

“Estoy triste, no me quiero ir”, dijo en su última conversación con Antonio Rosique.

