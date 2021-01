Exatlón México: "Héroes" están molestos por salida de Valery

Tras la partida de Valery el pasado Domingo de Eliminación en “Exatlón México”, el equipo “Héroes” admitió estar molesto porque Cecilia “Wushu” Álvarez prometió perder en el duelo ya que no quería continuar en la competencia.

Me entra el sentimiento porque Val quería estar aquí y ella (Ceci) no quería quedarse

El equipo azul de “Exatlón” se reunió para conversar sobre lo que Cecilia prometió previo a la competición, para dejar claros los comentarios. “Lo más importante y lo que ha caracterizado al equipo es que hablamos de frente”, dijo Pascarl Nadaud.

“Antes de salir al juego, Ceci hizo un comentario, que ella ya no quería estar aquí, que ella se quería ir (...) Todos estábamos ahí, la escuchamos, nos ilusionamos, pero al empezar la carrera, yo creo sus emociones le jugaron en contra y quiso quedarse. Está bien, yo no lo veo nada mal, simplemente que si no vas a hacer algo que estás diciendo, simplemente no lo dices”, dijo Doris Del Moral.

Los demás integrantes como Pascal y estuvieron de acuerdo en que ese tipo de comportamiento “no van”.

“Me entra el sentimiento porque Val quería estar aquí y ella (Ceci) no quería quedarse”, agregó Ernesto Cázares.

Cecilia responde a comentarios de “Héroes”

Tras algunos comentarios en grupo del equipo Azul en “Exatlón México”, Cecilia confirmó que quería irse de la competencia.“Entré en un momento en que la verdad sí quería estar en casa”.

Ante esto, explicó entre lágrimas que ella cambio de decisión y luchó porque así se lo pidieron todos.

“No me lo voy a tomar personal porque es algo que se pudo hablar (...) ahorita sí me siento triste por la situación”, agregó Ceci. “Yo voy a hacer lo que esté en mis manos para estar bien con el equipo”.

Cecilia Álvarez participó en el Duelo de Eliminación el pasado domingo contra Samara y Valery, para que finalmente esta última fuera la que partiera de las playas de “Exatlón”.

AC