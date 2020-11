Exatlón México: Titanes despiden a compañera este domingo de eliminación

Mariana Ugalde perdió el duelo de eliminación este domingo y se despidió de las playas de “Exatlón México”. La integrante de “Titanes” no pudo imponerse ante Carmelita Correa y Caro Mendoza, convirtiéndose en la eliminada número 14 de la competencia.

Ugalde, quien destacaba como una de las atletas con mejor puntería, no pudo con el duelo que incluía el lanzamiento de aros.

“La verdad es que estoy un poquito triste porque no pude avanzar en esta eliminación; sin embargo, me llevo un gran recuerdo, una gran experiencia, muchísimas amistades y muchísimo aprendizaje (...) Hay que darle una buena cara a todo esto”, dijo la oriunda de la Ciudad de México.

Como cada Domingo de Eliminación, Antonio Rosique dedicó unas palabras y se despidió de Mariana. “Querida Mariana, hoy nos vamos a separar, nuestros caminos se bifurcan pero estoy seguro de que vienen cosas maravillosas para ti”.

El llanto inundó a cada uno de los participantes en medio de las últimas palabras del equipo “Titanes”, donde Aristeo reveló que Mariana fue una gran compañera de apoyo, sobre todo cuando su abuelo y su madre fallecieron.

“Me dio una tranquilidad que muy posiblemente no conocía (...) Así como mi hermano me dejó una encomienda, Mariana me deja otra”, dijo Aris, recordando la salida de su hermano del equipo “Héroes” la semana pasada.

¡MARIANA se va de la competencia deportiva más demandante de todas! Gracias por tu ímpetu y tu gran esfuerzo. ���� #DespedidaColosal pic.twitter.com/xy1VvJy9aR — Exatlón México (@ExatlonMx) November 30, 2020

¿Quiénes aún compiten en “Exatlón México”?

Equipo Rojo (Titanes)

Carolina Mendoza Carmelita Correa Heliud Pulido Mati Álvarez Patricio Araujo Zudikey Rodríguez Ana Lago Aristeo Cázares Mauricio López

EQUIPO AZUL (Héroes)

Christian Anguiano Keno Martell Doris del Moral Casandra Ascencio Javier Márquez Evelyn Guijarro David Juárez Valery Carranza Pascal Nadaud

AC