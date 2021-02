La gimnasta Ana “Ave Fénix” Lago se convirtió en la eliminada de la semana 22 de “Exatlón México", tras perder en el duelo de eliminación contra Carmelita y Jazmin.

Durante el circuito de “Exatlón”, Ana tuvo dificultades para mantenerse cerca de Jazmin, quien pudo ensartar el aro de la última prueba.

Fue así que el equipo “Titanes” dejó atrás a Ana para continuar con la competencia, y uno de los integrantes más afectados fue Heliud, pues era su compañero más cercano luego de que Pamela Verdirame saliera de las playas de “Exatlón México”.

“Tú vas a ganar esto, ¿okay? ¿Me lo prometes?”, dijo Ana al despedirse de Heliud.

Pese a que el equipo rojo tenía dos medallas transferibles por parte de “Pato” Araujo y Jazmin, ninguno quiso otorgarle una de ellas a Ana para mantenerse en la competencia.

Me voy feliz, me voy satisfecha

La gimnasta regiomontana partió de las playas dando sus últimas palabras frente a la cámara, donde destacó que en esta temporada dio su máximo esfuerzo.

“Esta nueva temporada me hizo recordar muchísimas cosas que viví en mi primer temporada, pero me llevo grandes memorias, me llevo grandes recuerdos”, dijo. “Me voy feliz, me voy satisfecha”.

El marcador con el que cerró la semana de “Héroes vs Titanes” fue 10 a 5, a favor de los azules.

¿Quiénes aún compiten en “Exatlón México”?

“Titanes”

Misael Rodríguez Mauricio López Jazmin Hernández Carmelita Correa Heliud Pulido Mati Álvarez Patricio Araujo Zudikey Rodríguez Aristeo Cázares

“Héroes”

Cecilia Álvarez Dan Noyola Christian Anguiano Keno Martell Doris del Moral Casandra Ascencio Javier Márques Evelyn Guijarro Pascal Nadaud

