Ex participante de ''Enamorándonos'' ahora busca conquistar OnlyFans

Ana Elisa, quien fuera una de las participantes en la última etapa del polémico programa ''Enamorándonos'' anunció su ingreso a la plataforma de OnlyFans y aunque mostrará contenido picante, aclaró que no mostrará fotografías que rayen en lo pornográfico.

''Estoy consciente de que habrá muchas críticas a lo que hago, además, habrá hombres que se tomen el atrevimiento de pedirme imágenes explícitas solo por el hecho de que están inscritos, pero a nadie se le puede obligar a hacer cosas que no son de su agrado y debo prepararme para responderles con respeto. Si no es lo que ellos esperaban en mi plataforma, que no se suscriban al siguiente mes'', mencionó.

Ana detalla que en ''Enamorándonos'', el público la conoció en una etapa más juvenil, ''pero ahora estoy dando a conocer esta etapa de una mujer en su plenitud''.

''Mostraré parte de lo que hago en la vida cotidiana, como hacer ejercicio, cocinar y algunos aspectos que dan a la sensualidad, pero lo que no voy a permitir son videos de cosas sexuales, definitivamente no''.

OF