Eva Cedeño le dice adiós a las villanas

Eva Cedeño deja atrás sus papeles de villana para encarnar a una madre cuyo amor no conoce límites en “Te doy la vida”, melodrama de Televisa donde comparte protagónicos con José Ron y Jorge Salinas. El melodrama se transmite en punto de las 18:30 horas en Las Estrellas.

La actriz toma parte con el rol protagónico de “Elena”, una mujer con una exitosa carrera como empresaria, con un feliz matrimonio con “Ernesto” (Jorge Salinas) cuya vida se ve alterada luego de que su hijo adoptado es diagnosticado con leucemia. Esa enfermedad causa que “Pedro” (José Ron), padre biológico del pequeño, se acerque a la pareja y comience a alterar la vida de todos, creando un imprevisto triángulo amoroso.

En el melodrama, Eva se llena con las emociones de “Elena”, un rol que se sale de lo que comúnmente venía haciendo en la pantalla chica. “Estaba haciendo villanas hasta que me llegó este papel, una madre llena de luz, entregada y que cree mucho en la vida y el bienestar de aquellos que ama”.

¿Y cómo fue dejar atrás a las antagonistas y entrar en el papel de las que sufren? Eva sonríe al tiempo que responde: “Me sacó de la zona de confort, me permite salir de los planes macabros (risas). ‘Elena’ ve el mundo con un filtro de amor y sensibilidad. Todo esto en ella lo agradezco, porque me permite jugar con muchos matices que no venía trabajando en papeles anteriores”.

“Te doy la vida” fue una de las primeras novelas que se vieron afectadas por la cuarentena, pues hizo una pausa de casi dos meses hasta su vuelta al Foro 14 de Televisa San Ángel.

Sobre cómo ha enfrentado esta etapa de cuarentena, Eva reflexiona, se considera “una mujer bendecida y afortunada de tener trabajo, de tener una casa, un techo, de estar compartiéndolo con mi familia, con mi novio. Por ese lado, toda esta situación ha sido más llevadera”.

Para seguir grabando el melodrama, deben seguir reglas muy claras: revisión de temperatura del elenco e integrantes de la producción al ingreso al foro. Los foros se sanitizaron, se utiliza gel antibacterial en todo momento e incluso se hicieron algunos cambios al guion para que las escenas involucren la menos cantidad de personas posibles a cuadro.

Entre figuras

En el elenco se cuentan nombres como los de Erika Buenfil, Omar Fierro, Nuria Bages, Mike Biagio, Ricardo Margaleff, Gloria Sierra y César Évora, entre otros.

