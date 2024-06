Eugenio Derbez admite estar inquieto por reencuentro con Victoria Ruffo

Aunque Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han evitado encontrarse durante años, parece que el destino tiene otros planes para ellos. El próximo nacimiento de Tessa, su primera nieta en común e hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, podría facilitar un reencuentro.

Mientras se preparan para la llegada de la nueva integrante de la familia, ambos actores han compartido por separado su emoción. Aunque han mostrado madurez, recientemente el protagonista de "No se aceptan devoluciones" admitió sentirse inquieto ante la posibilidad de encontrarse con su ex.

En el programa "De primera mano", Eugenio dio detalles sobre cómo su hijo se alista para debutar como padre y explicó que el tema de Victoria y él ha generado gran interés en la prensa y en el público en general: "Estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar. Yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé", dijo.

Además, dejó claro que la atención se está desviando de lo realmente importante para los fanáticos que siguen de cerca la historia de su familia: "Aquí la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo, y lo nuestro ya qué aburrición, han sido muchos años…", declaró de forma bromista.

No obstante, Eugenio se mostró esperanzado en que Tessa cambie para bien la convivencia entre ambos.

Por otro lado, Derbez se mostró orgulloso de la responsabilidad con la que José Eduardo está manejando la espera de su primogénita y recalcó las diferencias con su propia actuación como padre cuando fue joven: "Estoy muy nervioso, pero también muy orgulloso de José Eduardo. Le noto una madurez que ya hubiera querido tener cuando me convertí en papá…".

A su vez, el actor reflexionó sobre su pasado y el presente de su familia: "Una de las cosas que he aprendido es que hice mal. Me hubiera gustado regalarles a mis hijos, en especial a José Eduardo, una relación sana con su mamá, pero no se dio por mil razones que ya hemos platicado, y volvemos a empezar la polémica y lo último que quiero es seguir con esto. Creo que ya lo hemos platicado mucho José Eduardo y yo, y ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera".

En un encuentro con la prensa retomado por DPM, José Eduardo Derbez detalló que estará enfocado en su pareja y en su hija, por lo que ve pocas posibilidades de estar al pendiente de sus famosos padres.

"No sé si lindo, no sé si amistoso (el reencuentro de sus papás), pero será un encuentro. Sí se van a encontrar ahí, yo voy a estar más concentrado acá", comentó.

Fiel a su estilo y con humor, Eduardo añadió que cuando el momento llegue monetizará con la foto del reencuentro: "Tomo foto y la vendo, voy a marcarles a todos ustedes y digo: ¿A ver cuánto? Tanto foto de la niña como de ellos dos", dijo sonriendo.

