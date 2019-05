Eugenio Caballero se enfrenta a los monstruos de del Toro

La fantasía siempre es necesaria, aún en tiempos convulsos. Para el director de arte, Eugenio Caballero, recurrir al arte para retratar parte de la realidad desde la mirada del horror, terror y lo onírico ha sido indispensable desde épocas remotas.

Ser el responsable de la curaduría de la última exhibición que Guillermo del Toro tendrá en el mundo, “En casa con mis monstruos”, ha sido una experiencia bastante nutritiva para Caballero, quien pese a tener los máximos galardones de la industria cinematográfica por su diseño de producción en el “Laberinto del Fauno”, bajo la dirección de Guillermo del Toro, ve en este proyecto la oportunidad de sumar nuevas perspectivas sobre el impacto que la fantasía puede tener para detonar la pasión por las artes, por la imaginación, por hacer tangible aquello que se cree imposible.

"Lo que verán en el MUSA es una especie de perfume o destilado de lo que hay en casa de Guillermo"

“Los cuentos de hadas fueron escritos en tiempos difíciles y creo que la fantasía es muy importante para entender y reflejar eso. La obra de Guillermo tiene una postura política y social muy clara, lo manifiesta a través de los símbolos y eso es algo que me parece importante. En esta época recurrir a la fantasía y al sentido crítico desde otra manera te permite tener una postura, entender de otra manera lo que está sucediendo en nuestra realidad, te da una alternativa para salir. Creo que el arte cura heridas”, comenta en entrevista.

El cineasta añade que de manera personal el emprender la curaduría de una exposición tan esperada en su país, ha sido una experiencia única que jamás pensó en realizar. Así que tras la invitación de Guillermo del Toro estudió cómo traerla: “Partimos de la casa de Guillermo, porque todas la piezas de la colección ‘viven’ ahí. Su casa tiene una estética particular, que es punto de partida en cuanto a colores y materiales que ahora se van desdoblando en una especie de laberinto al interior del MUSA”.

A lo anterior agrega que estudió “las entrevistas y las clases magistrales de Guillermo, y es sorprendente la coherencia que él tiene como creador; es una de las cosas que más me mueve. Ha sido un aprendizaje muy grande, yo nunca había hecho una curaduría ni montado una exposición”, detalla Caballero al recordar los retos que ha aceptado desde lo creativo y fuera del terreno cinematográfico como el desarrollo visual y de producción que también hizo junto a Cirque du Soleil en el show de “Luzia” de temática mexicana. “Tuve que aprender un montón de técnicas específicamente para ese espectáculo -‘Luzia’- y en la exposición también. La metodología de montaje, los tiempos y procesos son radicalmente distintos al cine. Lo importante es aprender esos procesos, saber manejarlos y crear algo que tenga lo mejor de ambos mundos, el mundo de los museos desde una narrativa cinematográfica. Yo estoy diseñando esta exposición como un creador de cine”, explica.

Hablando de monstruos…

Eugenio Caballero reconoce que al igual que Guillermo del Toro existe un romance especial con uno de los personajes más emblemáticos de la historia: “Frankenstein”, monstruo con el que siente una gran afinidad ante los cuestionamientos de fondo que este ente, creado por Mary Shelley, propone.

“Coincido con Guillermo, ‘Frankenstein’ es un monstruo que me gusta mucho por su complejidad, por las preguntas que nos hace. A partir de la expo me gustaría desarrollar muchos proyectos, es importante estar abiertos. No me caso necesariamente con la fantasía o con los proyectos de época, aunque me encanta hacerlos, creo que lo que me mueve son las historias, siempre estoy ávido de historias por contar”, finaliza.

El recorrido

Una vez que se tenga el boleto, se debe llegar una hora antes del horario seleccionado para el recorrido. Por ejemplo, si se compró un boleto para el día 1 de junio a las 12:00 horas, hay que llegar a las 11:00 para ingresar al “cubo” -en el andador Escorza- y de ahí el personal del museo darán indicaciones.

El recorrido dura aproximadamente dos horas y el ingreso será por grupos de 25 personas. No hay rembolso ni cambios de horario o fecha en los boletos comprados.

Los horarios son de 10:00 a 18:00 horas, entrada para público en general; 11:00 y 16:00 horas, ingreso exclusivo para personas con discapacidad.

Las salas que conforman la exposición son: “Infancia e inocencia”, “Cuarto de lluvia”, “Victoriana”, “Muerte y más allá”, “Cómics, pop y cine”, “Frankenstein”, “Magia y ocultismo” y “Los monstruos”.

¿Hay que ser fan?

Eugenio Caballero se encargó de dirigir su primer montaje para exhibir próximamente, “En casa con mis monstruos”. facebook.com/encasaconmismonstruos

Adentrarse al mundo de Guillermo de Toro sin conocer detalles de sus historias, no es impedimento para disfrutar de “En casa con mis monstruos”. Eugenio Caballero considera que tanto el fan más conocedor y aquel que desconoce el legado del cineasta tapatío, podrá tener experiencias diferentes desde su perspectiva ante los cientos de objetos personales y de producción que Del Toro compartirá por primera y última vez en México, teniendo al Museo de las Artes (MUSA) como anfitrión.

“Los visitantes tendrán una experiencia muy buena. Si conoces la obra de Guillermo tendrás más guiños de lo que hay, pero también las obras que están montadas son una experiencia en sí”.

Caballero, recién nominado al Oscar por el diseño de arte de “Roma” de Alfonso Cuarón, destaca que las piezas que vienen a Guadalajara se quedan cortas ante todo el acervo de Guillermo y el reto titánico que implicó el seleccionar y agrupar temáticamente aquellas que mejor se adaptaban al espacio de exhibición, pues traer las miles de obras que conforman la colección personal del creador de “El laberinto del Fauno” y “La forma del agua” era prácticamente imposible.

“No se podía tener todo. Guillermo del Toro tiene miles de objetos, además hicimos una búsqueda en el arte mexicano desde el siglo XVII a la actualidad; a ello súmale temas con los que Guillermo se siente cómodo, como: el más allá, la magia y alquimia, el número de piezas era infinito… Tienes que descartar cosas. Lo que verán en el MUSA es una especie de perfume o destilado de lo que hay en casa de Guillermo”.

Numeralia

951 piezas en exhibición.

97 diseños originales de “concept art” de los filmes de Guillermo del Toro.

80 obras de arte originales, libros y cómics de la colección Guillermo del Toro.

15 vestuarios originales.

14 esculturas de tamaño original de diversos personajes de la filmografía de Guillermo del Toro.

60 piezas de utilería de las producciones de Guillermo del Toro.

1,800 metros cuadrados de exhibición en el MUSA (dos plantas) y el “cubo” de espera.

5 meses de exposición.

8 salas temáticas.

Agéndalo

Exposición “En casa con mis monstruos” de Guillermo del Toro, curaduría de Eugenio Caballero y música de Gustavo Santaolalla, en el Museo de las Artes (MUSA, Av. Juárez 975, Col. Americana.) del 1 de junio al 27 de octubre de 2019. Boletos: $180 pesos, entrada general de venta en taquilla y sistema Ticketmaster (más cargos).

