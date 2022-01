Si hoy tienes tiempo y quieres disfrutar de una película de terror en la sala de tu cine favorito, "Jack in the box: El Origen" es una de las opciones en los estrenos de cine que ingresaron a la cartelera esta semana. Recuerda cumplir las medidas sanitarias establecidas de prevención.

Jack in the box: El Origen. ESPECIAL/CIEN FILMS.

La historia dirigida por Lawrence Fowler, narra la situación de un joven atormentado por la trágica muerte de su prometida, quien entra a trabajar en un museo de antigüedades y descubre una extraña caja con un payaso en su interior.

Cuando el antiguo muñeco Jack In The Box es sacado de la tierra y abierto, sus nuevos propietarios tendrán razones para creer que el espeluznante muñeco de payaso tiene vida propia.

Pronto, comenzarán a suceder extraños fenómenos vinculados con la desaparición de miembros del personal del museo y algunos visitantes.

Jack in the box: El Origen

(The Jack in the box)

De Lawrence Fowler.

Con Robert Nairne, Ethan Taylor, Lucy-Jane Quinlan, Darrie Gardner, Philip Ridout.

Reino Unido, 2019.

XM