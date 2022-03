Uno de los estrenos de cine de la semana es A Ciegas, una buena opción para aquellos que les gusta disfrutar del cine de suspenso.

A Ciegas. ESPECIAL/BF DISTRIBUTION.

La trama es sobre Sophie, una mujer ex esquiadora que se ha quedado ciega y recibe visitas no deseadas en su casa. Pues se instala en una mansión aislada, por lo que unos ladrones irrumpen en lugar para hacerse de la caja fuerte.

La única ayuda que recibe Sophie, es la defensa de Kelly, una veterana del ejército, quien ayuda a la chica para poder protegerse de los invasores y sobrevivir.

A Ciegas

(See for me)

De Randall Okita.

Con Jessica Parker Kennedy, Kim Coates, Laura Vandervoort, Skyler Davenport.

Canadá, 2022.

XM