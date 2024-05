Estreno confirmado: ponen fecha a la temporada 3 de Heart Stopper

Mientras más se acerca el mes del orgullo LGBTIQ+ es imperativo que los fans de Heartstopper se pregunten cuándo saldrá la nueva temporada de la serie, ahora bien, esto parece estar más cerca de lo esperado, y es que la plataforma Netflix acaba de lanza un trailer de lo que podremos esperar y además, compartió un fragmento exclusivo de la canción Birds of a Feather del próximo álbum Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish.

La nueva entrega, creada por Alice Oseman y dirigida por Andy Newbery basada en los libros homónimos, contará en total con ocho episodios y contará la historia de Charlie, quien quiere confesarle su amor a Nick y además deberá contarle un secreto no revelado.

Los amigos de Charlie también se enfrentarán a nuevos desafíos conforme terminan las vacaciones de verano; acudirán a diferentes eventos sociales y fiestas que los harán replantearse de que el curso escolar tiene un mensaje de amistad muy poderoso durante esta nueva entrega y en su próximo futuro al saber que tienen que planear a que universidad acudirán.

Al igual que en las temporadasa anteriores, Heartstopper estará protagonizada una vez más por Kit Connor y Joe Locke como Charlie y Nick. También volverán a aparecer en pantalla Yasmin Finney (Elle), William Gao (Tao), Tobie Donovan (Isaac), Corinna Brown. (Tara), Kizzy Edgell (Darcy), Sebastian Croft (Ben), Rhea Norwood (Imogen) y Jenny Walser (Tori).

Este es el nuevo trailer de Heartsopper 3.

La historia de amor entre Charlie y Nick continuará el próximo 3 de octubre del 2024 y el nuevo trailer de la temporada nos deja emocionados de todo lo que está por venir en esta nueva aventura de ambos.

