Estrenan video póstumo de Leonard Cohen

El poeta y músico canadiense Leonard Cohen es recordado una vez más gracias al lanzamiento del video “The Hills”, el único que el artista fallecido en 2016 escribió para su álbum póstumo “Thanks for the Dance”, lanzado el año pasado.

La canción remonta sus orígenes al 2006, cuando se convirtió en un borrador para su libro “Book of Longing”. Poco después aparecería en su álbum titulado “You Want It Darker” -que fue ganador de su único premio Grammy-, aunque finalmente no se quedó en la lista de temas. Escrita por Cohen, fue coproducida por Adam Cohen y Patrick Watson.

En el video dirigido por por Vincent Haycock, que está disponible en VEVO, se puede ver a la estrella de cine francés Issach de Bankolé haciendo un viaje cansado de las calles de Texas mientras recuerda su pasado.

Leonard Cohen vendió más de 23 millones de álbumes, fue incluido en el 2008 en el Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió el premio Príncipe de Asturias en 2011, como solo algunos de sus reconocimientos importantes.

El disco "Thanks for the Dance" incluye nuevas canciones por parte de amigos de Cohen, así como el productor Adam Cohen, que le ayudaron a terminar el álbum de manera póstuma.

AC