Estrellas del cine desfilan en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020

El Teatro Dolby de Los Ángeles se encuentra listo para recibir a las estrellas de Hollywood y dar inicio a la entrega 92 de los Premios Oscar, los galardones más importantes del cine.

El cineasta Bong-Joon-Ho, nominado a mejor director por "Parasite", la película favorita a hacerse con el Oscar a mejor filme internacional, acudió a la entrega de los premios con esmoquin y camisa negro.

Bong Joon-Ho, director de #Parásitos , llega a la #alfombraroja de los #Oscars 2020.



¿Se llevará un a estatuilla a casa?



(Foto: AP / J. Strauss)

El actor de la cinta de Netflix "Los dos Papas", Jonathan Pryce, asistió a la gala, usando el clásico traje negro esmoquin negro, con moños del mismo color y camisa blanca reluciente.

Billy Porter volvió a ser uno de los primeros en llegar y para esta ocasión llevó la etiqueta de la ceremonia a su terreno con un arriesgado vestido ultrafemenino que ha completado con zapatos de tacón.

AFP / R. Beck

Más ceñido al protocolo que exige la ceremonia, George McKay, protagonista de la película 1917 vistió un esmoquin negro de chaqueta cruzada y botones invisibles, al igual que su compañero de reparto Dean-Charles Chapman, que ha optado por un clásico esmoquin adornado con un clavel rojo prendido en la solapa.

Spike Lee prefirió rendir un homenaje a Kobe Bryant, fallecido recientemente, con un esmoquin morado y amarillo, colores de lo Lakers, y con el 24, número del astro del baloncesto en las solapas.

"Joker", con once nominaciones, parte con ventaja por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con diez candidaturas cada una.

