Oscar 2020: Cobertura de los premios de la Academia - Minuto a minuto

La comunidad cinematográfica premiará lo mejor del cine en la 92 edición de los premios por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en el El Dolby Theatre de los Ángeles, California.

"Joker", con 11 nominaciones, parte con ventaja por delante de "1917", "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", todas ellas con 10 candidaturas cada una.

Sigue la cobertura en tiempo real de los Premios Oscar: