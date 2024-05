Esto dice la letra de la nueva canción de Morat y Grupo Frontera que es tendencia

Grupo Frontera y Morat han sorprendido a los fans de ambas agrupaciones al unir sus talentos musicales en una nueva canción titulada "Los Dos", misma que en este momento ya se encuentra disponible de todas las plataformas de música. Esta nueva colaboración forma parte del nuevo álbum de la banda titulado "Jugando a que no pasa nada".

Con dicha canción se ha dado una colaboración histórica entre Grupo Frontera y Morat, marcando un hito en su carrera conjunta, aunque los mexicanos ya habían incursionado con la canción "No se va", reinterpretando el himno de los colombianos, logrando así un mayor reconocimiento.

Pese a que los fans de Morat no estuvieron de acuerdo con el cover, para suavizar las tensiones entre los seguidores, la banda extendió una invitación a Grupo Frontera para unirse a ellos en uno de sus conciertos e interpretar juntos esa canción.

Ahora vuelven a sorprender con esta nueva canción en la que exploran el tema del desamor con letras que revelan una vulnerabilidad profunda tras la pérdida de una pareja.

Esto es lo que dice la canción de Grupo Frontera y Morat

Va un mes, y en mi cabeza tengo el mundo al revés.

Aún sigue en mi cajón tu vestido, y tú no te has ido.

Pensando en que el viernes, será otro más de esos típicos viernes,

tomando en nuestro bar preferido, bailando en el ruido,

Pero no estás, qué mierda estar borracho sin ti,

buscando en alguien más secar mis lágrimas, por eso sigo aquí.

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás.

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas.

Oyendo la canción de nosotros dos, quemando esa maldita nota de voz,

que un día me llegó de la nada, y otra vez me dice adiós.

Si supieras que aquí estoy ahogándome en alcohol para salvar al corazón.

Da igual que ese mensaje exista porque al final, por esta noche voy a negarlo,

pero mañana quiero escucharte y por eso no pienso borrarlo.

Loco y perdido me he convencido, si no respondo tú no te has ido,

si dices que no vas a volver, dime qué más puedo perder.

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás.

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas.

Oyendo la canción de nosotros dos, quemando esa maldita nota de voz,

que un día me llegó de la nada, y otra vez me dice adiós.

Pero no estás, qué mierda estar borracho sin ti,

buscando en alguien más secar mis lágrimas, por eso sigo aquí.

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás.

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas.

Oyendo la canción de nosotros dos, quemando esa maldita nota de voz,

que un día me llegó de la nada, y otra vez me dice adiós.

Si supieras que aquí estoy, ahogándome en alcohol para salvar al corazón…



 

YC