Estar casada con Tommy Mottola era como estar presa: Mariah Carey

La cantante Mariah Carey reveló que durante el tiempo que estuvieron casados, ella no se sintió libre, al contrario, fue como estar presa.

"No tenía libertad como ser humano. Era casi como estar presa", señaló a la revista Cosmopolitan. "Hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso".

“A veces las cosas pasan y cuando todo esto pasó lo vi muy solo y sabía que Thalía estaba en Nueva York filmando una película”, dice Emilio Estefan

Carey y Mottola se conocieron en 1991, cuando él era jefe de Sony Music, se casaron en junio de 1993 y el divorcio vino cinco años después.

Ya en el pasado, la intérprete había dicho que el productor era un hombre controlador que llegó a encerrarla en su mansión incluso tras convertirse en la cantante más popular del mundo.

En 2013, Mottola se disculpó con la cantante en libro "Hitmaker: The Man and His Music", sintió que era importante presentar su versión de la historia tras las "duras" y "falsas" descripciones que por años había dado Carey en entrevistas

"Lamento profundamente cualquier malestar o dolor que inevitablemente le causé con todas mis buenas intenciones, y sobre todo lamento las cicatrices que esto dejó en mis dos hijos mayores", escribió en referencia a los hijos de su primer matrimonio.

La llegada de Thalía a la vida de Tommy Mottola

Emilio Estefan dijo en 213 que el divorcio de Carey llevó a su amigo Mottola a un periodo oscuro personal, uno que se alegra haberlo a ayudado a dejar atrás al presentarle a su actual esposa, la cantante y actriz mexicana Thalía, con quien tiene dos hijos.

"Sé que la separación entre él y Mariah fue difícil para ambos", dijo Estefan. "Los quiero a los dos, por supuesto. Fui testigo y fui amigo de Mariah también, coincidimos por años en grandes fiestas y celebraciones. A veces las cosas pasan y cuando todo esto pasó lo vi muy solo y sabía que Thalía estaba en Nueva York filmando una película".

Les sugirió que salieran a cenar: "¿Y sabes qué? Hicieron clic. Él me llamó esa noche y me dijo, 'Me encanta esta chica'. Y ella me llamó y me dijo, 'Me encanta este tipo'. Ambos se adoran y tienen una increíble relación".

Mariah Carey destapa botella con su voz en el "BottleTopChallenge"

AC