Estafan a Dulce María y pospone su boda con Francisco Álvarez

Dulce María se encontraba muy cerca del altar y decir "sí acepto" al productor Francisco Álvarez, pero la boda se tuvo que cancelar, porque la empresa que contrató la estafó.

Esto lo hizo público durante la entrevista que le realizó Adela Micha en su programa "La Saga Live" donde la también actriz explicó que el enlace se llevaría a cabo en Tepoztlán, Morelos, pero que la compañía que contrató ya no le contesta las llamadas, pese a que ya habían pagado todo.

"Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán, se llama Rincón Meztitla, lo siento tengo que decirlo, y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100 por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo".

"Tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí, pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite. Entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha", platicó Dulce María.

Para la exRBD es muy importante el poder agradecer la unión dentro de la religión y al saber que este lugar no contaba con la autorización les pidió el reembolso, pero la empresa rechazó en regresar el dinero y ahora ya no contestan los teléfonos.

"Te puedes casar dizque católicamente, pero en realidad no cuenta, no tienen el papel, no está consagrada la capilla y ahí (la empresa) te dicen 'no importa'. No fueron claros y ya que se les dijo 'oye, danos el pago', nos dijeron que nada más nos pueden regresar el 10 por ciento del anticipo y no nos lo regresaron y nos bloquearon el teléfono", reveló.

"Entonces no tenemos fecha, no tenemos lugar gracias a esta gente que nos bloqueó el teléfono, imagínate que poca, entonces no tengo nada".

Sin embargo, la pareja no pierde el ánimo y ya está buscando un sitio, ahora en la Ciudad de México para llevar acabo su boda.

"Pues aquí en México, porque es más fácil que vengan mis amigos, sus amigos, la familia... playa y viajar... mmm no lo veo", le comentó a Adela y a Leonardo de Lozanne quien también estuvo presente en el programa.

jb