Esta es la canción que Molotov desmintió haber compuesto para Xóchitl Gálvez

La reconocida banda mexicana Molotov conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala afirmaron a través de un comunicado que no apoyaron, apoyan ni apoyarán a ningún candidato.

Hace ya 13 días que comenzaron las campañas políticas a la Presidencia de la República, en los que, como cada proceso electoral, se ha identificado el uso de música o derechos de autor sin una autorización. Este fue el caso de la aclamada banda mexicana Molotov.

Fue por medio de sus redes sociales que esta agrupación mexicana expuso que en diversas ocasiones se han utilizado sus letras y/o canciones por partidos políticos, lo que ha desembocado en múltiples denuncias ante la Físcalía General de la República (FGR), ya que ellos en ningún momento han dado la autorización de tales acciones.

Es ya reconocida la postura política de la banda, que se dejó ver en la historia publicada en instagram: “Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados”, expusieron.

El comunicado lo realizó la agruapación musical horas más tarde de que la candidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz publicara un video en TikTok en donde expone que en su campaña por la gobernatura de Hidalgo, dicha banda compuso una canción como apoyo a su partido en 2010.

“Molotov es un grupo musical que quiero mucho. Hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora del Estado de Hidalgo. ‘Ahí viene, ahí viene Xóchitl. Que sí, que no, cómo chingad*s no’”, comenta en el video.

La supuesta canción se encuentra en la plataforma digital YouTube, que tiene una duración de 3 minutos con 10 segundos, en la que se expresa el apoyo hacia la actual candidata Xóchitl Gálvez.

Lamentablemente la banda expuso que no es la primera vez que protestan por este motivo, ya que en junio de 2021 presentaron una denuncia contra Arturo Ávila Anaya, quien era candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, por el plagio a su canción "Voto Latino".

La banda de rock mexicano Molotov busca puntualizar que ellos jamás han autorizado el uso de su música para fines electorales, sin importar el partido.

