A partir de ayer comenzó a circular en redes una imagen de un libro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que aparece un texto bajo el título "¿Qué es una reseña?". Se trata de una página de actividad individual en la que se solicita leer el texto. Gracias al título podemos saber que se trata de una reseña del concierto de Bad Bunny en la ciudad de Monterrey ocurrido en el año 2022.

Al no ser una información oficial los detalles no son claros. Al parecer se trataría de un ejemplar producido por Ktdra y que sería para el nivel educativo de preparatoria, sin embargo, todo esto está por confirmarse. Lo que sí es claro de la imagen es que la inclusión del artista puertorriqueño no sería la de promocionar su música, sino de enseñar de qué aspectos textuales se compone una reseña, en este caso de un concierto de un artista global.

Si bien no ha sido oficializada, la imagen provocó polémica entre los usuarios de la red X, antes Twitter. Ya que se relacionó de inmediato al artista de trap y reguetón como un símbolo de decadencia en la educación.

