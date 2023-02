Espinoza Paz tenía una deuda con Guadalajara y este viernes por la noche ha quedado saldada desde el Auditorio Telmex. Y es que el músico tenía tiempo que no ofrecía un concierto en tierras tapatías. De hecho estuvo ausente en México para hacer carrera en otras latitudes como Colombia, pero ahora está de vuelta y fue recibido con gran cariño.

El músico y compositor llegó con su gira "El Mushasho Tour", sin embargo, previo a su salida, Adrián Preciado fue el encargado de calentar el ánimo de los presentes. Espinoza, también conocido como "La Joya de Angostura", reunió a cuatro mil personas que vibraron con lo mejor de su repertorio.

"Esta es una de las noches más importantes de mi vida entera", dijo el cantautor, para después hablar de los primeros temas que iba a interpretar. "Una vez me enamoré de una mujer que quise mucho, pero era muy peleonera, era muy joven y yo unos ocho años mayor que ella, y creyó que la estaba lastimando porque yo tenía un sueño, el cual era realizarme como artista, y de ese amor que dolía nació esta canción...". Y sonó "Al diablo lo nuestro", para después interpretar "Ponte en mi lugar", dedicada también a la misma mujer.

Luego, para que el público soltara el cuerpo, Espinoza introdujo al mariachi y en conjunto con la banda interpretó "La mushasha shula". Después, el siguiente tema al que dio paso, resaltó que es uno de los que más le han dolido, así que con gran sentimiento cantó "Seremos".

"Cuando me preguntan si he tenido muchas novias, les digo que no, pero a las que he tenido les he sacado mucho provecho, porque cada herida es una canción". Confesó que a una sola mujer, sin temor a equivocarse, le escribió 200 canciones. Y que aunque ella ya se casó, si se la encontrara, le pediría un abrazo. Acto seguido, interpretó "No llega el olvido", éxito que cantara Jenni Rivera.

El espectáculo de Espinoza Paz continuaba con canciones que se han convertido en himnos, pero también temas que el público baila con mucho entusiasmo como "A veces" y las sentidas "El culpable" y "No me chingues la vida".

Llegó un momento importante cuando subió al escenario a cantar a Alfredo Olivas, quien resaltó que sería bueno que hicieran una gira juntos. Y cantaron juntos, "No me chingues la vida", "Mi arrepentimiento" y "Con la novedad". Después, Espinoza retomó su repertorio con "Un hombre normal", la noche prometía una buena dosis de amor y desamor.

