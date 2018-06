Escuchar metal ya no es el estilo de vida que solía ser: Therion

Hablar de Therion es hablar de una de las bandas de metal más destacadas y ambiciosas de la historia; 30 años de carrera en los que cuentan con 16 discos de estudio que hacen bifurcaciones del metal; death, doom, progresivo, gótico, avant-garde y el que es su carta de presentación desde hace ya varios años, el sinfónico. Todos estos elementos y años de trabajo tienen un común denominador: Christofer Johnsson, fundador y líder del proyecto que en sus composiciones aborda temas mitológicos, mágicos y ocultistas.

Therion vuelve a México como parte de su gira latinoamericana 2018 con fechas en Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Toluca, San Luis Potosí, Monterrey y por supuesto la ZMG de Guadalajara, donde hoy tocan en el Conjunto de Artes Escénicas.

El pasado 2 de Febrero lanzaron su ‘Opus Magnum’ su disco ‘Beloved Antichrist’, ópera rock salida de la mente de Johnsson e inspirada en la novela ‘Sophia, God & a Tale Short of the Antichrist’ del filósofo ruso Vladimir Solovyov, publicada en 1900. El material está dividido en tres actos y 46 temas que cuentan la historia a través de 27 personajes distintos, todos interpretados por los integrantes de la banda. De este trabajo y los cambios sonoros que han tenido nos cuenta Christofer.

- Sabemos que México es muy importante para ustedes, tan solo recordar su canción ‘Quetzalcoatl’

No hicimos la canción porque nos gusta el país o porque queremos coquetear con nuestra audiencia allí. Ese tipo de comportamientos baratos lo dejamos para otras bandas. Tenemos letras que tratan sobre temas ocultos y místicos de todo el planeta. Dedicamos la canción a Quetzalcoatl porque es una figura importante e interesante en la historia espiritual de la humanidad que se ganó su lugar como una lírica de Therion. Habríamos compuesto la canción incluso si a nadie en todo México le agradábamos e incluso si odiábamos el país.

-Entonces, qué significa México para ustedes?

México fue el primer país latinoamericano al que asistimos. Fue en 1993 y nunca antes habíamos experimentado algo así. Desde el año 2000 en adelante, hemos tocado regularmente en el país y hemos tocado ahí en más ciudades diferentes que cualquier otra banda de metal que conozca. Así que hemos creado una relación muy especial con nuestros seguidores y también hemos llegado a apreciar mucho el país en sí, y la apreciación parece ser mutua ya que en ningún otro país del planeta disfrutamos del mismo nivel de éxito que en México. Entonces, una gira mundial en la que tocamos 85 conciertos en 38 países, pensamos que sería una buena idea terminar en México y hacer la gira más larga que alguna banda internacional de metal alguna vez haya hecho allí, haciendo 11 conciertos. Después de esta gira tendremos una historia de visitar 15 ciudades diferentes en México a lo largo de los años. ¡La mayoría de las personas en México ni siquiera lo han experimentado!

-Cuéntenos alguna experiencia favorita que hayan vivido en nuestro país-

Cruzar las montañas en autobús en el camino a Oaxaca fue realmente una experiencia genial. También tuvimos la oportunidad de visitar lugares como Teotihuacan y Monte Albán, que fueron experiencias maravillosas, teniendo en cuenta nuestros intereses en la historia precolonial aquí.

-Por qué cambiaron su estilo de música después del álbum 'Theli'.

Todos nuestros álbumes tienen estilos diferentes y para la mayoría de las personas, el mayor cambio no fue después de 'Theli', sino que el álbum de 'Theli' en sí mismo fue el mayor cambio.

-¿Por qué decidieron adoptar un estilo sinfónico?-

Si escuchan nuestros álbumes, notarán que esto es algo que ha ido creciendo poco a poco para cada álbum, comenzando con nuestro segundo álbum 'Beyond Sanctorum' (1992). Nunca nos levantamos un día y dijimos "Vamos, hagamos música sinfónica". Fue un desarrollo natural a lo largo de los años. Siempre fui un gran admirador de las partes sinfónicas y épicas de las canciones de las bandas con las que crecí. Arreglos corales o cuerdas que las bandas usan como efecto en ciertas canciones, como 'Battle Hymns' de Manowar u obras épicas de Ozzy como 'Diary of a Madman' y 'Revelation Mother Earth'.

Siempre deseé que hubiera una banda tocando ese tipo de cosas todo el tiempo. Más tarde empecé a descubrir bandas de los 70 que tocaban rock sinfónico y esto comenzó a influirme con el tiempo y comenzó a dar forma poco a poco al sonido de mi banda. Celtic Frost también fue una influencia en los primeros días.

-Sus discos anteriores al 'Beloved Antichrist', 'Sitra Ahra' y 'Les Fleurs du Mal', no fueron muy bien recibido por la crítica, ¿a qué se debe?-

-Les Fleurs du Mal', es un disco de covers de artistas pop de Francia de los 60´s y 70´s, pero desafortunadamente mucha gente, hasta hoy en día, no está enterada del hecho y creen que escribí esas canciones, es bastante obvio que el sonido del disco es diferente del resto del material de Therion. Para mí es sorprendente que haya gente que se diga fanáticos de la banda y todavía no sepan que es un disco tributo y no de composición mía. Creo que es bastante triste, porque cuando era joven mis amigos sabían todo sobre las bandas que escuchamos. Pero hoy escuchar metal no es un estilo de vida o una subcultura de la misma manera que solía ser.

Hoy el metal es solo un estilo de música y las personas que lo escuchan no están necesariamente más educadas que las personas que escuchan música "regular" como Lady Gaga o lo que sea. La gente no compra cd's y cuando no tienes un folleto con toda la información y simplemente escucha por Spotify o YouTube, la música se convierte en un sonido que la gente disfruta, o no.

Aun así, hay gente que reconoce que hicimos un muy buen trabajo convirtiendo esos 'oldies' de metal en canciones modernas de metal. Normalmente nadie compararía un álbum de covers con los álbumes normales de una banda. Es decir, si hubiéramos cubierto los clásicos del heavy metal de Iron Maiden y esas bandas, nadie hubiera dicho "No me gusta el nuevo álbum", lo habrían pensado como algo diferente que no debería ser comparado con el actividades regulares de la banda.

En cuanto a "Sitra Ahra", se siente que de la crítica dice "el último álbum es malo" que nos ha sucedido cada vez que lanzamos un nuevo álbum en nuestra carrera. Un número de años después de cada lanzamiento, el decepcionante álbum es, de repente, un clásico. Y desde que en internet se hizo popular, los comentarios sobre cada lanzamiento indicaron que nunca hicimos un álbum exitoso en toda nuestra carrera. Aun así, las ventas récord te dicen lo contrario.

Honestamente, 'Sitra Ahra'era menos popular y no puede considerarse como un clásico en el mismo nivel que los registros anteriores. Mis intenciones eran grabar el álbum que iba en una dirección muy vintage, con un tipo de producción de los 70. Pero en el camino me acobardé y el resultado fue una mezcolanza de sonidos clásicos y modernos, de una manera algo menos comprensible. En toda mi carrera, siempre hice todo el camino e hice lo que quería sin tener en cuenta las consecuencias.

Con este álbum fue la primera vez que me preocupaba lo que la gente pensaría y pondría en peligro. Y como resultó, tal actitud fue castigada. Algún día volveré a esos archivos y los volveré a grabar parcialmente y a mezclar nuevamente el álbum. Este álbum tiene mucho material realmente sólido y merece un mejor destino.

-¿Consideran 'Beloved Antichrist' como su Obra Maestra?

Tengo solo 45 años y continuaré haciendo música por al menos otros 25 años. No tengo idea de lo que voy a producir a continuación, así que sería muy raro a esta edad proclamar que ya he hecho mi obra maestra y que todo irá a partir de ahora sería segundo. Digamos que es el trabajo más complejo y extenso que se haya logrado hasta ahora.

-¿Pueden contarnos detalles del 'Beloved Antichrist'? ¿Qué te inspiró a hacerlo? ¿Cuántas personas colaboraron en él? ¿Cuánto tiempo te llevó concebirlo? queremos saber qué hay detrás de esas 3 horas de música-

Primero que nada no es un álbum. Es un musical de rock con voces de ópera. Al igual que otros musicales como 'El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Super Estrella, 'Cats', etc., es posible comprar una versión de audio en CD. Pero la intención y la idea completa de su creación es cómo se manifestará en el escenario en su representación teatral.

La música puede ser disfrutada en CD tal como es, pero mucha de la música directamente refleja lo que está sucediendo en el escenario en esa parte de la ópera. Comprarlo en disco es como comprar una banda sonora para un musical y, al igual que en la banda sonora de una película, la música ha sido compuesta con el propósito de lo que está sucediendo en una determinada escena en la historia. Al comprar el CD y leer las descripciones de las escenas en el folleto, es posible tener una pista y al leer las letras se puede obtener una comprensión básica de la idea. Pero creo que todos, tanto las personas a las que realmente les gustó lo que escucharon en el CD como las personas que no lograron entrar en la música hasta ahora, obtendrán una comprensión y una visión completamente diferentes de la música después de ver la representación teatral completa ya sea en el escenario o en DVD.

La música es solo una parte de la creación en la que 'Beloved Antichrist' consiste. He puesto una gran cantidad de esfuerzos, pensamientos y tiempo para crear este concepto de otoño con una obra de teatro, música y también una manera totalmente nueva y única de interpretarlo. Veremos si tendré la oportunidad de recaudar el dinero que necesito para hacerlo al cien por ciento de la manera que yo quería, o si voy a tener que conformarme con una versión más simple. Seré un tanto feliz de cualquier manera.

Los antecedentes y la historia de todo esto se remontan a 2001 o tal vez fue 2002, no recuerdo. Tuve la idea de crear una ópera clásica y comencé a componer. Por una serie de razones no lo completé. En 2012 tuve un diálogo interno y me di cuenta que debería hacer algo más con el material. Luego tuve la idea de hacer una ópera - Therion en su lugar. Primero arreglé gran parte de la música clásica que había escrito. En 2013 estudiamos para componer nuevo material y en 2016 comenzamos a grabar. Tuvimos cuatro horas de música escritas y me di cuenta de que nadie podría asistir a una grabación tan larga. Así que lo acorté a tres horas y media, que grabamos. Después de escuchar la mezcla, de nuevo sentí que se estaba volviendo demasiado grande para el oyente medio. Así que eliminamos un par de escenas más hasta que obtuvimos tres horas y cuatro minutos que terminaron en esos tres CD. El proceso de grabación fue, por supuesto, muy masivo. Grabar tres horas y media de música equivale a grabar cuatro álbumes por valor de material al mismo tiempo. También fue una organización de pesadilla, 15 cantantes solistas en la cima de coros y todo lo demás. Por no mencionar lo lento que fue editar todas las grabaciones. Pasé 10 días completos de trabajo en el estudio solo editando las voces. Y luego comenzó el mezclando de todo el álbum.