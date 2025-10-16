La icónica agrupación chilena 31 Minutos volverá a conquistar los escenarios mexicanos en 2026 con su nuevo espectáculo Radio Guaripolo II, una puesta en escena que promete risas, nostalgia y canciones inolvidables. La primera parada será en Guadalajara, el próximo 1 de abril, en el Auditorio TELMEX a las 20:30 horas.

Radio Guaripolo II recrea un nostálgico programa de radio ficticio protagonizado por el entrañable Guaripolo, acompañado por personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño. Como es costumbre, el show combinará humor absurdo, sátira social y la música que ha marcado generaciones.

La preventa exclusiva para clientes Citibanamex comenzará el viernes 17 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general se habilitará al día siguiente, el sábado 18 de octubre, a través de Ticketmaster y Eticket.

Pero si ya estás listo para asegurar tu lugar, hay algo importante que debes saber: los boletos tendrán un rango de precios que va de los $550 a los $1,350 pesos, dependiendo de la zona elegida. Estos son los costos confirmados por localidad:

Roja – $1,350.00

Azul – $1,000.00

Verde – $900.00

Blanca – $750.00

Lila – $650.00

Naranja – $550.00

