Escucha ‘Thought Contagion’, lo nuevo de Muse

Adaptándose a la nuevas formas de consumo, Muse lanza un nuevo sencillo sin tener aún nuevo disco en el mercado. Se trata de 'Thought Contagion' el cual también viene acompañado de un video.

La canción está inspirada en Richard Dawkins y en el concepto de los memes y será parte del sucesor de 'Drones' (2015).

El visual está dirigido por Lance Drake y retrata una infecciosa historia de amor de los 80’s, rodeada de luces de neon.

De la nueva canción, el vocalista apuntó: "La razón del porqué de esta canción es sobre el cómo piensa la gente; cuáles son sus creencias y sus ideas; las cuales, algunas veces pueden invadir tu mente y hacerte cambiar la opinión que tienes sobre ti mismo".

‘Thought Contagion’ es la continuación audiovisual de 'Dig Down' lanzado el segundo semestre del 2017, en donde como ya es costumbre en los ingleses dejan de manifiesto su influencia por los asuntos tecnológicos.

Muse y Queens Of The Stone Age encabezan el Pa'l Norte 2018

Del nuevo LP Bellamy comentó recientemente para la revista Rolling Stone: "El disco será realmente variado. Las canciones serán diferentes entre sí. Sentimos cierto interés en mezclar géneros y estilos de eras de lo más dispares".

Será en abril cuando Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard se embarquen en su nueva gira siendo la punta de lanza el festival Pal Norte, celebrado el 20 de abril en Monterrey, para posteriormente hacer fechas en EU y regresar a Europa a encabezar festivales como el Rock Am Ring, Rock am Park y Rock In Rio Lisboa.