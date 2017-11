Escalofriante foto de Martha Higareda en rodaje de 'Hasta el viento tiene miedo'

Con el propósito de dar continuidad en el vestuario al día siguiente del rodaje, a la actriz Martha Higareda le tomaron una fotografía durante la locación del remake "Hasta el viento tiene miedo" (2007), pero al lado de ella aparece una imagen sobrenatural.

"Se observa una especie de halo amarillento que está al lado de ella. En un negativo normal, que luego se revela, podría tener explicación con algún químico que se derramó, pero al ser una foto instantánea nos llamó mucho la atención", comentó el cineasta Gustavo Moheno.

"No hay una explicación del porqué. Incluso, el continuista de aquel entonces, Guillermo González, sacó otras fotos para ver si su cámara estaba mal, pero no, el resto de las tomas salió bien", añadió el director de la película.

"Hasta el viento tiene miedo" fue la nueva versión de la homónima de 1968 escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada. La trama se refiere a un grupo de señoritas con problemas de anorexia, drogadicción o trastornos psíquicos que están recluidas en una clínica de atención.

Durante la noche, el fantasma de "Andrea", expaciente que tenía una relación amorosa con una trabajadora de ahí, cobra venganza por lo que le hicieron y toma posesión del cuerpo de "Claudia".

"Aunque el género de terror me gusta mucho, soy agnóstico al respecto. No creo en fantasmas, sin embargo, durante el rodaje este detalle llamó la atención del 'crew'. Acostumbrábamos tomar fotos polaroid para tener la continuidad del vestuario, por ejemplo".

El director consideró que cuando se filma una producción concentrada en el género de terror, se crea un ambiente de sugestión debido a los elementos que se tienen alrededor.

Algunas actrices mencionaron que se abrió la puerta del cuarto donde las maquillaban y otras personas dijeron que escuchaban lamentos. NOTIMEX

"Las actrices dijeron que se abrió la puerta del cuarto donde las maquillaban, pero pensamos que había sido un chiflón del aire, pues filmábamos a finales de noviembre. Hubo gente que decía oír lamentos, pero yo no escuché nada. Cuando me contaban me reía y les decía: '¡no pasa nada!'".

Hallar la locación ideal no fue tarea sencilla para la producción, pues no todos los escenarios cumplían con los requerimientos necesarios.

En el guión original se marcaba a un ex convento como el espacio perfecto, pero carecían de los permisos. Después se encontró otro lugar, pero no contaban con el capital económico para solventar la renta.

Se encuentra ubicada en Francisco Sosa número 409 en el referido barrio y ha sido locación de telenovelas como "Pasión y poder" (2015), "Así en el barrio como en el cielo" (2015) y "Las malcriadas" (2017), por citar algunas.

Como dato curioso, dijo, la casa se localiza a media cuadra de la mansión donde se filmó la película original que protagonizaron Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet y Norma Lazareno, entre otras. Se encuentra sobre la misma calle casi esquina con avenida Universidad donde hay un camino empedrado y un puente.

"Incluso, un ángulo de la casa donde filmamos y que hoy ya se tiró, fue utilizado por Carlos Enrique Taboada para algunas escenas de 'Más negro que la noche' (1975). Sin saberlo, estábamos en los terrenos de Taboada con dos de sus películas más famosas".

"Hasta el viento tiene miedo" se estrenó el 19 de octubre de 2007 y se mantuvo en cartelera hasta enero de 2008 con la asistencia de un millón 200 mil espectadores.

En ese tiempo, también se exhibía la película de horror "Kilómetro 31" de Rigoberto Castañeda y Martha Higareda se colocaba como una de las actrices más solicitadas en el cine.