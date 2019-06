Es tiempo de fiesta con Gabo Ornelas

El actor y cantante tapatío Gabo Ornelas se encuentra de estreno, pues el pasado 14 de junio lanzó su reciente videoclip, “Party time”, canción con la que espera conquistar a sus seguidores: “Extrañaba esta parte de hacer música”, lo anterior lo comenta, pues compaginó la música con la actuación al trabajar en los melodramas “Amar a muerte” y la serie “La Bandida”.

“Nunca dejé de componer. Me puse a buscar entre las canciones que tenía para ver cuál pudiera ser buena para retomar la música, y me reuní con Chano Guardado, mi productor”. Destaca Gabo que su terreno es el pop y a partir de ahí está experimentando con nuevos sonidos: “Respeto todos los géneros, escucho todo tipo de música tanto la electrónica, como la banda o el reggaetón, pero no como para poder irme a uno de estos géneros, lo mío es el pop, y zapatero a sus zapatos”.

El cantante señala que “Party time” lo trae de nuevo al panorama musical y estará presentando sencillo por sencillo: “No quiero apresurarme a grabar un disco, quiero ir tema por tema para ver cómo va jalando este nuevo proyecto que es muy diferente a lo que había hecho; antes hacía baladas”.

Explica además que es deber del artista renovarse constantemente. “Si haces lo mismo, la gente se puede aburrir de eso; incluso, hasta uno como músico se aburre de estar cantando lo mismo. Sí me gustan mucho las baladas y componerlas, pero también quería probar algo nuevo, algo más movido y más feliz”.