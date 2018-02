¿Es o no plagio "La Forma del Agua"?

El cineasta tapatío, Guillermo el Toro ganó fama y reconocimiento por su más reciente película "La Forma del Agua", ahora mismo se encuentra a la expectativa para ver cuántas de las 13 nominaciones se consagran en premios Oscar.

Pero no todo es positivo hasta ahora, la intrigante historia que propone esta película podría ser un plagio al menos así lo demandó formalmente la familia del dramaturgo Paul Zinder ya que aseguran que existen más de 60 coincidencias entre "La Forma del Agua" y la obra de teatro escrita a finales de los años 60s por Zinder llamada“Let Me Hear You Whisper”.

Entre las principales similitudes se encuentran que ambas historias giran entorno a la vida solitaria de una empleada doméstica que trabaja para un laboratorio científico durante la Guerra fría.

Además la inquietante relación que nace entre este personaje y un ser acuático que llega a este laboratorio aunque en el texto Zinder se refiere a un delfín y Del Toro lo muestra como un monstuo de forma humanoide que proviene de una zona de Brasil.

Por otro lado, existe también la disputa si Guillermo tomó como referencia o plagió la idea de Terry Gilliam en algunas escenas de la película “Delicatessen”, específicamente cuando se ve a la pareja de actores sentados frente al televisor y mueven los pies tratando de imitar la imagen de la pantalla.

Sobre esto último, Guillermo del Toro respondió: “Le debemos todo a Terry, no es robarle la idea es que simplemente él nos ha influenciado a todos”.

Tú ¿Qué opinas?