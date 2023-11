¡Es hoy! Roberto Palazuelos habla de la final de "Hotel VIP"

Este miércoles 1 de noviembre en punto de las 22:00 horas a través de Canal 5, será la final de la primera temporada de “Hotel VIP” donde el público sabrá quién se coronará con el primer lugar. Los tres finalistas son Jawy Méndez, Ligia Uriarte y Tefi Valenzuela.

A propósito del desenlace, EL INFORMADOR conversó con Roberto Palazuelos, quien fue el conductor de este reality junto con Karina Banda. El también actor, revela que les ve muchas posibilidades de ganar a los tres contrincantes.

“Este fue un reality muy liberador y muy diferente que captó el gusto de la gente. Estoy muy emocionado, para mí fue un proyecto muy bonito”, explicó Roberto. “Me dejó muchas satisfacciones el programa, me llevé muy bien con Karina y creo que los participantes fueron un muy buen cast porque dieron mucho de qué hablar y dieron mucho contenido. Porque estos programas sin polémica no son nada, hubo amoríos, desamores, peleas, sexo y revelaciones, además de la entrada de personajes como Cristian Castro… todo fue muy divertido”.

Sobre cómo ve el contexto de la final, responde: “Yo la verdad, pensé que iba a ganar Silverio, porque es el más fuerte, pero lo terminaron sacando en una cosa de rompecabezas y cosas que no pudo resolver, pero yo de verdad siempre pensé que él iba a ganar porque es demasiado potente, pero en esta competencia cuentan todas las habilidades”. Sobre quién cree que va a ganar, destaca que cualquiera que se lleve el triunfo, se lo merece, “esto se va a poner bueno”.

Roberto comparte que aún es prematuro saber si habrá segunda temporada, esto explica, se sabrá después, de lo que está cierto es que el show fue muy diferente, fresco e innovador, por lo que considera que se puede dar una nueva, pero también tendría que ver si tiene el tiempo y la disponibilidad para embarcarse en una segunda entrega a propósito de los proyectos que le vayan surgiendo previamente.

Solidarizado con Acapulco

Roberto de 56 años es originario de Acapulco y tras el huracán Otis, ha estado buscando la manera de ayudar a su gente. Pide al público que done directamente a la Cruz Roja, ya que es una institución sería que hace llegar la ayuda a quienes más lo necesitan. “Fue durísimo (el huracán) mi casa está maltratada, las propiedades de mi familia también, pero en este momento no nos importa eso más que ayudar a la gente que menos tiene, que se quedó sin casa y que no tiene qué comer”.

Recuerda que él se quedó atorado en un huracán en 2005 con su familia “y fue muy duro, no teníamos agua, comida, luz ni carreteras, no había nada, sobrevivíamos con la ayuda que llegaba, fue algo muy complicado”.

Explica que él y sus allegados están canalizando todo tipo de ayuda para Acapulco, su tía Susana es la delegada de la Cruz Roja en Guerrero. Señaló por ejemplo, que también se está montando una cocina para dos mil personas. Cuenta que en Quintana Roo tiene un centro de acopio y están por reunir tres toneladas para enviarlas. “No he querido entrar porque creo que las condiciones de seguridad aún no son propicias, hay mucho mosco y dengue, pero en breve entraré, estoy comprando también motosierras para llegar con un tráiler para apoyar a la gente”, finaliza.

FS