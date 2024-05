H. Moissan celebró su lanzamiento en Jet México, recinto donde Montserrat Oliver, directora creativa de la marca, presentó las creaciones elaboradas a partir de moissanitas, acompañada por sus socios y amigos, Ernesto Ibarra, Yaya Kosikova y Jos Sacre, quienes estuvieron el 25 de abril en JET Midtown. Durante el evento señalaron que más allá de la calidad y el diseño, una de las misiones de este sello es conseguir que la joyería de alta calidad sea accesible para todos.

Este es el shooting que nos compartió la marca en el que presentan la última campaña en París, y que estará en su boutique en el Hotel Ritz 2025. En 1893 el científico Henri Moissan descubrió esta piedra en un cráter de meteorito. Hoy es producida en laboratorios y se ha convertido en la alternativa perfecta para portar una joya sofisticada, con las mismas características de diamantes, pero sustentable.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova . ESPECIAL/ Iván Aguirre

Su catálogo es una selección cuidadosamente curada de piezas clásicas: aretes solitarios, brazaletes y collares. Al ser fabricados en laboratorios, los brillantes de H. Moissan ofrecen una alternativa ética sin el impacto negativo asociado con la extracción de diamantes naturales que se obtienen de las minas.

¿Cómo ha sido la aventura de trabajar los cuatro juntos como socios?

Montserrat: “Muy divertida, empezamos como negocio y ahora tenemos una gran amistad. Trabajamos y hacemos muy buena mancuerna, cuando ponemos temas sobre la mesa llegamos siempre a coincidir en lo que queremos”.

Montserrat Oliver. ESPECIAL/ Iván Aguirre

¿Dónde podemos encontrar más de H.Moissan?

M: “En www.hmoissan.com les llega en tres días a cualquier lugar, tenemos la patente mundial, el año que viene estará en el Hotel Ritz de París porque les encanta la marca, y que se descubrió en Francia, de H.Moissan, quien se ganó el Premio Nobel en Química. Se puede encontrar también en Jet Store en Monterrey y Ciudad de México; próximamente también lanzaremos los anillos de compromiso en El Palacio de Hierro”.

¿Cuáles son las actividades que están realizando como marca?

M: “Tenemos cuatro meses de haberla lanzado, estamos tratando de que la gente lo conozca, hemos hecho varias sesiones de foto, en las redes sociales, hemos ido con diferentes personalidades que quieren conocernos, a todos les encanta que nos preocupamos por el medio ambiente”.

Cuéntenos un poco sobre la creación de las piezas:

Jos: “En un proceso real de mina el diamante tarda miles de años en hacerse, a 200 ó 600 metros bajo la tierra, este proceso de H.Moissan descubre el proceso de creación de un diamante, pero en laboratorio, entonces el mismo carbón, temperaturas, mismas presiones, simplemente es mucho más rápido, pero no hay esa invasión a la tierra, es un tema de conciencia muy importante”.

Yaya Kosikova. ESPECIAL/ Iván Aguirre

¿Qué expectativas tienen con este lanzamiento?

Ernesto: “Dentro de todo esto, enseñar a la gente y explicarle cuál es la diferencia y problemática con los diamantes naturales, en comparación con las moissanitas, además de las características del medio ambiente y no provenir de un conflicto social, tienen las mismas propiedades que tiene un diamante o brillante, que es la dureza, la reflexión, en nuestro caso por ser un diamante más puro, da todo el arcoíris”.

¿Qué respuesta han tenido de la gente?

M: “Muy buena, les encanta que sea así con más conciencia y accesible, hemos tenido mucha aceptación y éxito”.

¿Cómo has hecho para equilibrar este emprendimiento combinado con tu trabajo?

M: “Siempre he sido muy activa y mi mamá siempre me dijo que no hay que poner los huevos en una sola canasta, pero más que nada responsable en el cuidado de la naturaleza, animales y siento que uno tiene que ser congruente con lo que dice y hace, entonces qué mejor que emprender un negocio concientizando a la gente, lo compagino dándome tiempo, balanceando las cosas, me gusta el trabajo, amo lo que hago, trato de equilibrarlo”.

¿Entonces este 2024 fue más emprendedor o hay otro proyecto?

M: “Estoy en el programa de Montse y Joe, empiezo un programa en Televisa que ya pronto van a saber y estoy en H.Moissan”.

Ernesto Ibarra, Yaya Kosikova y Jos Sacre. GENTE BIEN JALISCO/ Servando Gómez

¿Qué diseños tienen?

E: “Todas las piezas que tenemos son diseños icónicos, próximamente vendrán zafiros, esmeraldas, rubís, diamante negro y vamos a empezar una línea de alta joyería que muy pronto van a saber de ella, así como diseños varoniles para que los hombres también puedan tenerlos”.

