¿Es fácil sostener una mentira?

La actriz Michelle González se encuentra participando en la telenovela del momento: “Imperio de mentiras”, una producción de Televisa que se puede ver por La Estrellas de lunes a viernes a las 21:30 horas. Michelle se sumó al equipo de la novela en febrero pasado, cuando realizó el proceso de casting para otro personaje: “Ya que vieron mi trabajo me invitaron a hacer la pruebas y me quedé”, comenta en entrevista.

Su papel es “Fernanda”, de quien platicó sus principales características: “Es una mujer muy ambiciosa, que reniega mucho de su pasado, de donde viene. Tiene muchos traumas, mucho dolor, es una mujer que miente muchísimo, toda su vida, ha creado una vida completamente falsa alrededor de ella, por lo mismo que reniega de su pasado. Tiene una amistad con ‘Elisa’ (Angelique Boyer), una amistad completamente falsa: ‘Fernanda’ solamente tiene sentimientos de celos, de odio, de envida y de resentimiento. Poco a poco nos damos cuenta de las mentiras”.

Esto marca su relación laboral y de amistad: “Todo lo que ella hace, todo lo que ella crea es falso. Todo lo que siente por ellos son sentimientos negativos, su plan en esta historia es hacerles daño, quitarles cosas, porque ella siente que es quien merece esas cosas que ellos tienen”.

Ya que las grabaciones comenzaron este 2020, la telenovela tuvo que adaptarse a los tiempos de la pandemia: “Ha sido un complicado, pero somos un gran equipo. Estoy agradecida de empezar el 2020 trabajando, es a lo que le he dedicado el tiempo. Todas las producciones se pararon, fuimos un proyecto que sufrió los estragos de la pandemia. Pero surgió, lo sacamos adelante con gran calidad, y hasta noviembre vamos a terminar”.

Junto a Michelle actúan Angelique Boyer, Andrés Palacios, Susana González, Alejandro Camacho, Patricia Reyes Spíndola y Cecilia Toussaint, entre otros: “Cada uno de ellos son excelentes actores y grandes compañeros. Ha sido difícil porque nos quedamos con ganas de reír, de abrazarnos, de convivir, pero no se puede. Pero lo hacemos de otras formas”.

Esta es la primera vez en que Michelle participa con un papel predominante en un proyecto de Giselle González, su hermana: “Lo he platicado muchas veces, yo no sé si es porque es la primera vez que tengo un personaje tan grande en su producción, se crea expectativa, la gente quiere saber. Trabajar con mi hermana es como trabajar con cualquier otro productor: hay cosas que exigen los productores y no hay ninguna diferencia entre otro actor y yo. Mi hermana se caracteriza en todos sus proyectos por tener una gran calidad en sus actores, en los directores de cámara, cuida de todos los detalles. Reúne equipos que combinan estrellas de telenovelas, de cine y de teatro, también lanzando talento: tiene esa característica”, finaliza.