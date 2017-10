Erick Elías vuelve a la casa de sus padres

Erick regresa a la comedia con la cinta “Cuando los hijos regresan”, la cual fue presentada ayer en el Festival de Cine de Morelia; en entrevista, el tapatío comparte cuadro con actores de gran trayectoria, como Fernando Luján, Carmen Maura, Cecilia Suárez e Irene Azuela, entre otros.

“En la premier en Morelia fue la primera vez que la vimos con público y contento con todo el resultado, es un producto muy familiar que es para diciembre, una época donde estamos todos de vacaciones y que estamos buscando planes, es una buena opción. Toca el tema de la importancia de la familia que ese es el mensaje principal que estamos manejando en este proyecto”.

Cabe señalar que desde que se enteró que Luján y Maura iban a ser sus padres en la cinta, sintió mucha emoción, porque se trata de gente que él admira. “El director generó una dinámica divertida en el set, nos hizo proponer cosas para los personajes y esto se volvió en una familia como tal”. Los tres hijos en la cinta son Cecilia Suárez, él y Francisco de la Reguera.

En el filme, Erick hace de esposo de Irene Azuela en la cinta. “Soy ‘Manuel’ el chico, mi personaje es como el hijo ejemplar, el exitoso, el trabajador, y por una circunstancia económica tiene que regresar a casa de sus papás”.

El filme llegará a la pantalla grande el 22 de diciembre próximo.

Un snob con estilo

Aunado a la cinta, Erick comparte que el martes estrenó en Discovery el programa “TLC Click”, una emisión sobre estilo de vida donde el actor funge como el anfitrión, el cual llevará al televidente a disfrutar de la Ciudad de México desde otra perspectiva, conocer sus sabores, olores y la gente creativa que engrandece a la metrópoli. Es un formato de revista que presenta los mejores lugares, experiencias, tendencias y descubrimientos de la ciudad, serán 10 programas de media hora que se transmiten todos los martes a las 23:00 horas.

“Estoy contento de que se haya estrenado este programa que me saca de mi zona de confort. Yo soy actor, pero me lo ofrecieron como conductor, me gustó el concepto y es una propuesta de conocer lugares interesantes que tenemos en la Ciudad de México “.

Cada episodio de “TLC Click” se desarrolla en diferentes locaciones de la ciudad de México y sus alrededores, bajo diversas temáticas; y a lo largo de la temporada, la audiencia podrá disfrutar de secciones, como: “Tech Life”, “Foodie”, “Skink”, “Stylish”, “Artsy”, “Insomnia”, “Screening”, “Free Pass” y “Plus One”. “Nunca había tenido la experiencia de hacer entrevistas y reportajes, estoy contento, estoy haciendo cosas que me gustan, conociendo muchos lugares y que son muy interesantes, y por ese lado me la estoy pasando muy bien”.

Parte de hacer este programa, es que Erick descubre lugares que no sabía de la ciudad, aún y cuando ahí vive. “Detrás de cada puerta hay algo interesante, en la Ciudad de México hay de todo para todos. Cada programa tiene un tema distinto, estamos en diferentes áreas y conociendo a varios personajes, yo me vuelvo un espectador, un curioso más”. Erick comparte que este programa da para mucho más y está la opción de hacer una segunda temporada en 2018.

Proyectos en puerta

“Los inquilinos” fue una cinta que rodó Erick hace dos años en Guadalajara, es un filme de terror de All ABout Media y comparte que se tiene previsto el estreno en abril próximo. También sabía que lo tenían considerado para la cinta jalisciense “El Poderoso Victoria” pero ya no supo cómo va el proceso de ese filme. En los próximos meses sabrá si se embarcará en un nuevo proyecto televisivo.