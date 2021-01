Entre polémicas memorables, “Ventaneando” celebra 25 años

La televisión mexicana no se puede entender sin la presencia de uno de los programas más longevos del país, se trata de “Ventaneando”, emisión pionera de TV Azteca que hoy 22 de enero celebra 25 años de transmisiones ininterrumpidas. Durante todo este tiempo, el proyecto liderado por Pati Chapoy ha protagonizado grandes polémicas que son dignas de recordar.

1.- Lo amonestan

La más reciente polémica del programa fue la amonestación que presuntamente sufrió Daniel Bisogno. Por varios días no salió a cuadro en la sala más famosa del país, esto parece ser que se debió a sus dimes y dirites con Javier Ceriani, un filoso comunicador de internet cuyo programa se llama “Chisme no like”, y también por los desencuentros que el conductor ha tenido con los usuarios de redes sociales. Apenas el lunes se incorporó al programa.

2.- Se sintió ignorada

En 2018 las redes sociales se incendiaron porque Atala Sarmiento se fue del programa, la comunicadora incluso compartió su desencanto al sentirse ignorada en la emisión, mientras Pati lo tomó como un berrinche por parte de Atala, además de que en realidad se comentaba que estaba buscando una oportunidad en Televisa. En un video publicado en YouTube, explicó Atala que cuando se acercaba la fecha de caducidad de su contrato y se buscó renovarlo, las clausulas no la convencieron y tal vez eso pudo dar pie al rompimiento de una relación laboral y de amistad con Chapoy.

3.- Guerra sin cuartel

Pati Chapoy y Gloria Trevi desde hace varios años están peleando en tribunales. Cuando se desató el escándalo de que Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron detenidos en Brasil tras acusaciones de corrupción de menores, “Ventaneando” fue el programa que desarrolló toda una cobertura diaria en torno al suceso difundido por ellos como “El clan Trevi-Andrade”. Tras darse el fallo de la inocencia de Trevi, ésta demandó a quienes resultaran culpables tras esa ola de seriales y programas dedicados a difundir lo que ella considera daño moral.

4.- La querían presa

En 1997 Pati Chapoy tuvo el temor de ser arrestada. Recuerda la comunicadora que la empresa Televisa levantó una demanda contra ella por “usar” imágenes de sus programas para comentar sobre ellos en “Ventaneando”. Tras la orden de arresto, Salinas Pliego puso sus abogados a disposición de Pati y hasta fue transportada de manera área de su casa a Azteca para así poder transmitir “Ventaneando Millonario” en ese momento, donde además, la jefa de espectáculos de Azteca dio la explicación al público de lo que les estaba sucediendo. De ahí se hizo popular el término “Crestomatía” para poder usar las imágenes de otras empresas televisivas.

5.- El primer desertor

Los colaboradores que han estado durante estos 25 años al mando de Pati Chapoy, la mayoría no ha salido del programa en buenos términos. El primero en desertar fue Pepillo Origel, en compañía de la primera productora de “Ventaneando”, Carmen Armendáriz. Los dos fueron fichados por Televisa y de la noche a la mañana ya estaban creando un programa similar al de Pati, pero hay que decir que ninguno de los programas en los que ha estado Origel con el formato similar al de “Ventaneando” ha perdurado.

6.- Otras salidas polémicas

Martha Figueroa se fue de “Ventaneando” porque iba a ser parte del equipo de José Ramón Fernández, sin embargo el proyecto donde la tenían contemplada no cuajó y la conductora buscó otros horizontes. Aurora Valle, según cuentan en “Ventaneando”, hizo un berrinche porque le pidieron se capacitara tomando unos cursos de actualización y ella lo tomó como ofensa, después de “Ventaneando” se fue a las televisoras locales de Azteca y después se incorporó a Televisa.

7.- La llamó “tontita”

En el apogeo de Twitter, Inés Gómez Mont se subió a una pelea que no le correspondía, si la relación con su ex jefa Chapoy era ríspida, ese hecho derivado de una cobertura de espectáculos hizo la situación más tensa. “Mejor cuida a tu bebé, tontita”, le dijo en vivo Pati a Inés. Al pasar de los años se limaron asperezas, y hasta en alguno de los aniversarios del programa Inés mandó felicitaciones y recordó algunas anécdotas.

8.- El rey de los memes

Pedro Sola es toda una celebridad, el público juvenil lo quiere y lo adora, pero esto es gracias a un error que cometió hace años y que después de mucho tiempo se hizo viral en redes sociales. En una mención confundió el nombre de la marca patrocinadora. En lugar de decir mayonesa Hellmann's, dijo McCormick. Recordó que le tocó pagar la deuda de ese error por mucho tiempo, pero todo tiene su recompensa, es el más querido por el público.

9.- Lo confrontan

El estilo ácido de Daniel Bisogno lo ha metido en varios problemas durante su estadía en “Ventaneando”, hace muchos ya, criticó a Ana Bárbara por tener los ojos separados, dándole el calificativo de “marciana”, situación que “la reina grupera” confrontó en vivo en el programa y acompañada por Irma Serrano “La Tigresa”. En pleno show la cantante lo llamó “cucaracha”, él le entregó unas flores para tratar de alivianar el mal sabor de boca del encontronazo, pero quien las recibió fue “La Tigresa”.

10.- Reclamos y discusiones

Durante estos 25 años, en el programa se han suscitado grades reclamos y linchamientos, por ejemplo, cuando se dijo que Raquel Bigorra vendió a TV Notas información íntima de Daniel Bisogno. También la relación tensa entre Yuridia y el programa, cuando la joven acusó a una de las reporteras de la emisión al decir que se sintió expuesta porque padece de “fobia social”.

El poder de Pati Chapoy

También se recuerda cuando Pati llamó “estúpida” a Sarita al saberse que la joven no estaba tan dispuesta a decir qué estaba pasando con el cuerpo de su padre, José José. Y también el debut y despedida de Remy Valenzuela como juez de “La Academia”, pues la comunicadora dijo que no lo conocía y como que sobraba en el reality, él reviró: "No sé cuántos disco de Oro tenga Pati... Ella no sé qué haga"… Y una declaración fue suficiente para no volverlo a ver en el programa. Otros que se han molestado con Pati son Juan Soler, Belinda y Pedro Ferriz de Con.