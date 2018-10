Entre el embarazo y la indiferencia

¿Será que ya se le está pasando la fiebre a Gabriel por Irina? El caso es que luego de que se hiciera público el romance entre Soto y Baeva, es el rubio quien parece haber pintado su raya con la guapa rusa, pues últimamente el histrión se ha mostrado distante de Irina, al menos en redes sociales… Y es que mientras la actriz le sigue dando “Me gusta” a varias publicaciones de Gabriel, éste último no le ha pagado con la misma moneda a su guapa novia.

Aunado a esta situación, recientemente se dijo que Irina estaría embarazada, por lo que ni tardos ni perezosos la prensa rosa cuestionó a la guapa rusa sobre la posible visita de la cigüeña, a lo que tajante respondió: “¿Estaba embarazada y no me enteré? No chicos es totalmente falso.

No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente porque hay muchos inventos y el día de mañana dicen cualquier cosa. Eso es totalmente falso, yo no me enteré”, respondió de forma sarcástica.

Y entre que son peras o son manzanas, la realidad es que este noviazgo nació con mala estrella, pues cuando la parejita se conoció, Gabriel era un hombre casado, lo cual les ha traído más de un dolor de cabeza y aunque recientemente ya firmó los papeles del divorcio, la ex de Gabriel, Geraldine Bazán, no está dispuesta a despejarles el camino y por lo pronto le limita las visitas al güero para que vea a sus hijas… En fin… El tiempo dirá qué pasa con este noviazgo y si hay o no bebé en puerta.