Entre beats que están bien

Yaz Flores lanzó “Estoy bien”, el primer sencillo de su próximo EP. La joven cantante platicó sobre esta canción y por qué la eligió como la carta de presentación para su disco: “Creo que es el sencillo que engloba todo el concepto del EP: habla de felicidad, de estar bien con uno mismo, con la vida y con las personas. Es un buen arranque”. En el rubro musical, “Estoy bien” igualmente representa el sonido de su música, con toques electrónicos: “El género es pop, pero sí hay bastante coincidencias, diferentes géneros asomándose; en la canción se fusiona con dance hall, con reggaetón un poco. Los siguientes sencillos van más o menos en la misma línea, agregando otros géneros como el reggae”.

La cantante y compositora abundó en el esfuerzo para sacar el material: “Ha sido un trabajo largo, antes ya había sacado cuatro sencillos individuales, que no formaban parte de ningún disco o EP. Busqué encontrar un sonido propio, ha sido un camino largo”. El proceso creativo empieza con las letras: “Las compongo, tengo un amigo muy cercano que me ayuda con las estructuras, a darle forma a las canciones. Después vamos con los productores, en la Ciudad de México, y empezamos a trabajar con todos”. La disquera con la que colabora es Cicuta Records, con Raúl Rueda y Paco Basulto como los productores: “Les envío canciones, que ya pasaron por un filtro, y a partir de allí vamos trabajando”.

El EP contiene canciones: el segundo sencillo se lanzará en unos meses más, para después publicar todo el material, todavía con título por definir. El video de “Estoy bien” fue dirigido por Juan de la Peña, y refleja esa sensación de desenfado y buena vibra que transmite la canción.

Además de la grabación de los temas, Yaz Flores ya trabaja en los preparativos para los conciertos: “Trabajo en la creación del repertorio. Planeo que para cuando salga el EP hacer una presentación, armar algo”. Aunque por el género podría presentarse con un DJ, el objetivo de la cantante es montar una banda para interpretar la música de manera más orgánica, en el formato de la música electrónica con grupo: “Que sea algo más vivo, que se note que son personas haciendo música. Me encantaría tener una banda completa, ya estoy reuniendo a los músicos”.

Yaz comentó sobre el origen de su vocación musical: “La misma música me motiva. Desde que era niña escuché música, nunca fue ajeno. Al escoger la carrera no hubo otra alternativa, siempre fue la música”. Yaz estudió la licenciatura en ejecución de música popular contemporánea: ingeniería, composición, ejecución y producción fueron algunos de los temas que aprendió en la carrera. Entre la música que frecuenta hay cantantes como Carly Rae Jepsen, “De México me gusta mucho la música de Natalia Lafourcade y de Ximena Sariñana”.