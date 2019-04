Enrique H, desde la trova genuina

La vida musical siempre tiene segundas oportunidades y Enrique H no dudó en dar vuelco a la trayectoria que lo había respaldado durante 11 años en el nicho rock-pop. Ahora, con las riendas de su propio proyecto sonoro, este cantautor busca marcar una nueva ola desde la esencia rústica y lírica de la trova contemporánea a partir del pop.

“Mi proyecto va en la línea pop con tintes de trova, bolero, son y música folclórica latina. Yo le llamo trova-pop acústico, toco con varios elementos que son netamente acústicos como cajones, percusiones, guitarras, flautas y violines, es algo muy orgánico”, detalla el músico.

Con la llegada de su álbum debut “Auténticos”, Enrique H reflexiona sobre las complejidades de la industria para sobresalir en un ámbito competido, a través de composiciones que apuestan por la sensibilidad y búsqueda de respuestas a los conflictos personales.

“Desde niño siempre me ha gustado la trova, pero la dejé, me decían que este género no pega, que es muy trillado, pero siempre he considerado a la trova como un género muy sensible y noble”.

Tras diversas experiencias personales que lo hicieron decidirse a enfocar su camino profesional desde su esencia, Enrique H comenzó a dar forma a lo que hoy es “Auténticos” y salir de ese letargo que le impedía impulsar su faceta como cantautor.

“Tomé la decisión de depurar todo en mi vida, aquello que no me estaba haciendo feliz. Junté toda la experiencia que en más de 10 años tuve en la música, toqué con muchos artistas de la escena local y de ahí canalicé esas vivencias en mi proyecto. Me gusta la música sencilla, pero que realmente toque el alma. El pasado siempre ha sido mi escuela”.

Enrique H puntualiza que el contenido de sus canciones es por mucho el pilar de su proyecto para ofrecerse como un artista capaz de hablar desde la intuición y siempre a la defensa de los sueños personales que parecen inalcanzables.

“Mi idea es que no te dé miedo sentirte, no reprimir todos tus sentimientos por muy tontos que pudieran parecer, tienes que abrazarlos. Todos tenemos que asumir nuestra vulnerabilidad, nuestros fantasmas o demonios para ser personas más completas, también hay que abrazar lo malo de nosotros. Cada una de mis canciones quizá tocan ese discurso que puede ser muy trillado: ser auténtico, que te complazcas a ti y no a los demás. Es un discurso repetido siempre, pero lo que menos hacemos es ser auténticos, genuinos y reales”.

Agéndalo

Presentación de “Auténticos” de Enrique H en La Habanera (Pedro Moreno 1024), hoy a las 20:00 horas. Entrada $60 pesos.