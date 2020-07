Enrique Guzmán, firme en su decisión de no hablar con Frida Sofía

El cantante Enrique Guzmán sigue firme en su decisión de cortar comunicación con su nieta Frida Sofía, quien desde el año pasado ha mantenido una guerra declarada con su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

"Yo no tengo que recapacitar, quien lo tiene que hacer es ella, es decir, está usando a su familia como arma para ser más famosa, en su sistema que está queriendo hacer, sistema del cual yo no fomo parte ni su mamá; y si la insulta su mamá nada más se queda callada, dice que la quiere y ya, es lo mismo, yo también la quiero mucho, pero si va hacer ese tipo de conexiones con su familia, insultando o agrediendo pues no", dijo Enrique Guzmán el día de ayer durante una conferencia para anunciar su concierto a la carta.

El distanciamiento entre la rockera y su hija se dio el año pasado, cuando la expareja de Frida Sofía el modelo Christian Estrada le llevó serenata a Alejandra Guzmán hasta el hotel donde se hospedaba en Las Vegas, mientras la hija se encontraba en Miami. A partir de ese momento Frida la ha acusado constantemente de haber tenido una relación con Estrada.

En mayo del 2019 Frida comienza su ataque contra la Guzmán, con una dura ilustración donde se aborda el maltrato psicológico en un niño y la acompaña con una leyenda que dice: Felicidades Ale. Ese mismo mes da declaraciones para una revista de espectáculos, sobre la supuesta relación de su ex pareja con su mamá.

"Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible".

A partir de este momento los siguientes meses son de declaraciones sobre su infancia sola, debido al trabajo de su mamá, las adicciones con las que Alejandra ha estado luchando desde hace años, e incluso la acusa de haberla invitado a drogarse con ella.

En julio del mismo año Alejandra Guzmán explica en una entrevista que su hija padecía un trastorno mental y esa era la causa de su mala relación, lo que causó la ira de Frida quien la llamó vieja loca.

"Si la acusación de que yo con el galán, yo no estaría tan tranquila, yo estoy en paz, yo soy honesta yo siempre a todos ustedes les he enseñado quién soy yo no me escondo ni miento. ¿Tú crees que yo le voy a hacer eso a mi hija? Eso no está en mí, no me cabe, eso es totalmente falso", declaró Alejandra en septiembre durante una conferencia de prensa.

Frida también reveló que jamás había golpeado a su madre y que si lo hizo fue para defenderse, ya que la agresiva era la cantante, además compartió que había tenido un aborto cuando supo que Christian Estrada había tenido algo que ver con su madre.

"Hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que ella algún día logre todos sus sueños, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores, pero también he tenido que recuperarme, revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre, pero ella no me permite acercarme... yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada de qué avergonzarme y nunca lo haría, porque no es mi sangre, no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando, yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija y lo puedo jurar por Dios, lo puedo jurar por mí", declaró a través de un video Alejandra el pasado mes de mayo.

Sobre esto Frida no se quedó callada y arremetió nuevamente contra su madre, alegando que si su madre quería que tuviera ayuda psicológica, la retaba a que fueran juntas y hablaran, además de decirle a la gente lo cansada que estaba de ser comparada con su madre y que la aconsejaran personas que ni la conocían o ignoraban por lo que había pasado.

"No estoy tratando ni de manchar la imagen de nadie. A ver, tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima y aparte víctima de este pinche lavanderío. Siempre me hago bien pendeja y trato de que no me duela, pero me duele, lo que más duele es que se burlen de algo que te destroza... les juro que me duele tener tanto odio, es un veneno al alma y lo que más me duele es que en realidad se ha vuelto una guerra entre madre e hija, pero yo sé que nunca he sido su hija".

Ante tanto insulto hacía Alejandra durante meses Enrique Guzmán declaró el mes pasado: "Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre, qué saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pen... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando. Es una pen... la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad".

