Enrique Guzmán utilizó una vez más la televisión para hablar sobre su nieta Frida Sofía y de la acusación que le hizo, según ella, por abuso sexual.

El cantante de "Tu cabeza en mi hombro" y "La Plaga" fue entrevistado por Martha Figueroa y Raúl Araiza, para el matutino "Hoy" y en donde aseguró estar en toda la disposición de cooperar con todos para saber más de este caso, el cual lo tiene destrozado.

"Yo estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes, si ustedes me informan cosas de lo que está pasando, me seguirá siendo mejor porque casi no conozco bien el momento en el que me encuentro en este asunto", dijo el cantante.

El ícono del Rock and Roll en México la semana pasada levantó una querella contra la hija de Alejandra Guzmán, esperando que con esto se puedan aclarar los señalamientos que su nieta hizo.

Sin embargo, él todavía no comprende en qué momento ella decidió expresar que él la tocó cuando tenía cinco años y por ello mantiene la idea de que Frida tiene algo en la mente que la hace cambiar y actuar de una manera diferente.

"Es mi nieta y no sé qué decir porque no entiendo en qué momento su mente comienza a funcionar y cambia de engrane y es otra persona, habrá que hacer toda una serie de estudios o de investigaciones de por qué tiene esos clics que le voltean a la vida sin que sepa uno por qué, sin razón", comentó.

El también actor de "Acompáñame", "Fiebre de juventud", entre otras más expresó que no sabe si Frida Sofía se encuentre bien, mal, si está sola, y que él quisiera acudir a ella para decirle que él está para apoyarla, sin embargo, sabe que en este momento buscarla no sería nada fácil.

"Verme ante las cámaras hablando de una de mis pequeñas no es fácil. No sé pa' dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza", finalizó.

Durante esta semana se seguirán mostrando fragmentos de la entrevista que les dio el famoso cantante a "Hoy" y la cual titularon "Enrique Guzmán, sin filtros".

Enrique Guzmán lleva a juzgados caso contra Frida Sofía

Hace una semana, Enrique Guzmán decidió proceder legalmente en contra de Frida Sofía, después de que su nieta, durante una entrevista, lo acusara de haber abusado de ella cuando que era una niña.

Fue el abogado Marco López quien dio a conocer la acción penal del padre de Alejandra Guzmán, que consiste en la presentación de una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

"La querella fue formulada en contra de Frida 'N' y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán", cita el comunicado.

Ahora será el Ministerio Publico el encargado de iniciar una investigación y de reunir los indicios necesarios para esclarecer los hechos, además busca la reparación del daño.

"La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima", explica.

Hace unos días la nieta de Silvia Pinal también decidió emprender acciones legales en contra de diversas personas y quienes resulten responsables, tras haber denunciado el abuso de su abuelo.

"…solicitó atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho y respetando en todo momento los derechos humanos de la suscrita", señaló Frida en un comunicado que subió a sus redes sociales.

¿Cómo empezó el escándalo entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

Fue en la primera semana de abril que Frida Sofía dio a conocer en una entrevista que su abuelo, Enrique Guzmán, había abusado de ella cuando tenía 5 años, señalando que siempre fue muy abusivo y hasta la hacía temblar porque "fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo".

"Me manoseó… desde los cinco (años) (...) Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de 'ándale cabrón y si el mundo supiera", añadió la hija de Alejandra Guzmán…

Luego de ello los mensajes en apoyo a la también modelo no se hicieron esperar, pero tampoco la reacción familiar, pues el cantante de rock&roll también acudió a un programa para hablar en torno al escándalo.

"En mi vida, en mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera", fueron las palabras que el intérprete de "La Plaga" dio en entrevista con Pati Chapoy que estuvo marcada por el llanto de la estrella por las acusaciones realizadas en su contra.

"Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo. No entiendo. Se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino, pero quiero saber qué le pasa", dijo quien fuera vocalista de los Teen Tops.

Frida Sofía contra Enrique Guzmán, pelea en redes sociales

Luego de la entrevista los internautas se dividían entre quienes decían creer a Frida Sofía y las personas que estaban del lado de Enrique Guzmán; los primeros sosteniendo que alzar la voz lleva un largo proceso y recordando en videos algunas actitudes y acciones del intérprete, mientras los segundos evocaban las polémicas que ha tenido la también cantante a lo largo de sus 29 años.

Uno de los videos más difundidos fueron entrevistas que Guzmán tuvo con Verónica Castro, en las que se ven presuntos tocamientos tanto a la presentadora de televisión como unos dichos polémicos hacia su hija.

Sin embargo la discusión siguió luego de la entrevista del cantante con Chapoy, pues la nieta de Silvia Pinal, cuyo nombre también salió a relucir luego que varios recordaron las agresiones que hubo en el pasado y que llevó a la separación de la pareja, compartió una fotografía donde criticó a su abuelo.

"Para todos los que quieren pruebas... Perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad, pero una foto dice más que mil palabras", escribió.

Alejandra Guzmán, del lado de Enrique Guzmán contra Frida Sofía

Alejandra Guzmán salió días después a dar su postura en torno a este caso. Sin embargo, a sorpresa de sus seguidores, no se puso del lado de su hija, sino del de su padre, sosteniendo además que era mejor resolver todo dentro de la familia.

"Creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido por ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas", expresó la cantante.

"…y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí", añadió.

No obstante esa no fue la única vez que la cantante de "Eternamente bella" habló en torno al caso, pues recientemente, con Adela Micha, también tocó el escándalo.

"No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo, he hecho todo, he ido a todas las terapias; yo no puedo ayudarla porque también tengo mis problemas y yo trato de estar sobria que es lo que estoy haciendo", aseguró la cantante a Adela, quien le preguntó si ya está limpia de todo y que le aseguró que lleva dos meses sin caer en el alcohol y las drogas.

"Hoy yo vengo a decirlo y no lo vuelvo a decir jamás, yo hoy cierro este capítulo, si ella quiere abrirlo y acepta la ayuda en frente de un psicoanalista, enfrente de un terapeuta, en frente de alguien que nos pueda ayudar, adelante. Si esto va a llegar hasta la ley, ojalá lleguen hasta la raíz de esto para que la pueda ayudar; eso es lo único que le pido a Dios porque yo no puedo con esto, se lo dejo a él y que él me ayude, porque realmente es muy triste estar involucrado en tanta mierda", expresó Alejandra Guzmán.

jb