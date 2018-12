En busca de la gloria en “La Voz… México”

La cantante panameña de 23 años y radicada en Puerto Vallarta desde hace dos, Diana Villamonte, está más que lista y entusiasmada para la final de “La Voz… México” que se realizará en vivo el domingo 16 de diciembre al terminar la final del futbol a través del canal Las Estrellas.

Diana es del equipo de Maluma, quien junto con su compañero Ley, quien también es extranjero, pero reside en Mazamitla, Jalisco, buscarán el primer lugar de la competencia.

“Todavía no me la creo, para mí es muy raro, no me acostumbro a esto de ser una de las perfiladas para ganar la competencia, pero estoy viviendo la experiencia, ya casi llega el domingo de la final. Realmente lo más bonito de la competencia ha sido todo el proceso de aprendizaje, el hecho de que no sabes a quién te vas a encontrar o a quién vas a conocer, además de todos los coaches y los artistas que ves de cerca”.

Diana explica que es una gran meta para ella llegar a este momento donde sigue cristalizando su sueño musical, “este concurso nos ha inspirado a todos, ha sido una experiencia muy bonita”. Sin embargo, durante estos meses del reality también ha tenido que superar retos y lograr una constante disciplina. “El hecho de levantarse temprano, ensayar y trabajar en todo esto, para que todo salga bien”.

Previamente a “La Voz… México”, Diana ha cantado desde muy pequeña en su país, ha hecho teatro, y ha estado en otros concursos en Panamá, pero decidió mudarse a México, pues confiesa, también aquí hay muchas oportunidades de desarrollarse profesionalmente. Señala que antes de irse de su país, sus allegados le decían que no se emocionara tanto porque sería difícil, y aunque el proceso no ha sido sencillo, ella ya demostró que se pueden lograr las metas con esta incursión al programa “La Voz… México”.

Con Maluma, su coach, dice que ha sido un mentor muy disciplinado, “he aprendido mucho de él, de la manera en la que trabaja, fuimos a su concierto en Bogotá, fue una experiencia hermosísima, había muchas personas en su concierto. El proceso con Maluma ha sido súper interesante porque es muy creativo y además, siempre tiene algo que aportar, ha sido muy divertido trabajar con él”.

Creadora de música

Al finalizar el programa, gane o no, Diana dice estar emocionada por saber qué pasará después. “Para mí el plan, si gano o no, sería el mismo, me gustaría hacer música propia, hacer un proyecto musical como solista que sea diferente, me gustaría mezclar muchos sonidos, cantar entre español e inglés, quiero ver ideas y comenzar a crear”. Comparte que aún no habla con Maluma del futuro, sin embargo está receptiva de todo lo que se suceda.

Por lo pronto promete que este domingo “La Voz… México” estará muy a la altura de una gran final, no puede adelantar lo que estará cantando, pero sí que pondrá todo de su parte para ofrecer un gran espectáculo. “Será un show muy variado, entre las canciones que cantaremos nosotros (los concursantes), habrá sorpresas, será un show muy explosivo, así es que no deberían perdérselo”.

Los otros participantes

Los contendientes del equipo de Anita son Ángel y Delian; de Natalia Jiménez son Carmen y el dueto Adriana y Cristian, finalmente la dupla de Carlos Rivera son Cristina y Guillermo.