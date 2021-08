En "Control Z", no puedes enterrar el pasado

Hoy miércoles 4 de agosto es el estreno de la segunda temporada de “Control Z”, proyecto de Netflix y Lemon Films que después de tener una gran recepción con su primera entrega, ahora vuelve a la carga con nuevas intrigas y problemáticas a cargo de otro “hacker” que pondrá en peligro a todos y cada uno de los que directa o indirectamente le hicieron algo a “Luis” (Luis Curiel), cuya muerte fue un momento trágico y doloroso en la trama.

En entrevista con EL INFORMADOR, hablan Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García y Patricio Gallardo sobre ser parte de esta segunda vuelta, donde nada es lo que parece y donde prometen que el público se enganchará capítulo a capítulo con las situaciones que se presentan.

TALENTO. En la imagen se ve al elenco de la segunda temporada de “Control Z”. CORTESÍA/ NETFLIX

Por ejemplo, en cuanto a los niveles de producción, la audiencia podrá notar una manufactura mayor en todos los aspectos:

“Definitivamente en todos los sentidos la serie tuvo un ‘upbreak’ en vestuario, maquillaje y diseño de producción… todo es mucho mayor y los personajes también son mucho más complejos, creo que desde la primera temporada todos hicimos un gran trabajo, pero ahora que ya tenemos estos personajes en nuestro ser y que tenemos problemáticas más grandes, creo que todo se vuelve más interesante, más intenso y definitivamente la gente va a quedar muy contenta y satisfecha”, comparte Ana Valeria (“Sofía”).

Yankel, quien interpreta a “Raúl” y Patricio, quien da vida a “Gerry”, de alguna manera fueron los villanos en la primera temporada y ahora, tras darse cuenta de sus errores, buscarán redimirse: “En cuanto a mi personaje y al de Patricio… ‘Gerry’ le da el balazo a ‘Javier’ (Michael Ronda) y prácticamente no nos queda de otra más que huir, y en esta segunda temporada, ‘Raúl’ es una persona que fluye de más, así que a él se le hizo fácil regresar y ver qué es lo que estaba pasando después de haber revelado los secretos (de todos), y es donde ocurre esta parte de reivindicar al personaje”.

Por su parte, Patricio comparte que la redención de “Gerry” es algo que también se esperaba. “Al final de los últimos capítulos de la primera temporada te das cuenta que este wey ya no está ‘buleando’, que está arrepentido, que está asustado y que no entiende cómo de alguna manera puede saltar de ‘bulear’ a matar a alguien, usualmente no pasa esto, pero qué bueno que dé ese mensaje la serie (sobre las consecuencias), y con esa misma línea comienza la segunda temporada, donde ok, un chistecito y un enojo hicieron que ‘Gerry’ perdiera todo y que su vida tomara un rumbo que nunca pensó que ni siquiera existiera”. Además resalta, que otro de los elementos atractivos que posee la serie es que no hay personajes absolutamente buenos o malos, todos tienen su grado de complejidad.

Las historias adolescentes cada vez tiene más adrenalina y abordan temáticas más crudas, y de esos momentos clave a “Control Z” no le van a faltar, así lo explica Michael Ronda: “Cuando parece que al vaso ya no le cabe más agua, le echamos otro cubetazo. La serie está muy bien hecha, para que se den una idea, incendiamos una casa, volteamos coches… Hemos hecho malabares. La serie está muy bien filmada y dirigida, creo que se cuenta muy bien la ficción y sobre todo la acción, que es difícil filmar siempre, porque se necesitan dobles de acción, protocolos de seguridad y porque hay un virus rondando al planeta Tierra (COVID-19), así que todo era mucho más difícil, pero terminamos, aquí está la serie”.

Cada personaje dentro de “Control Z” tiene su propia historia, cada uno tomará decisiones acertadas o equivocadas, pero eso los hará tomar conciencia de sus actos, como le sucede al personaje de “Natalia”, interpretada por Macarena: “Algo que creo que compartimos todos los del elenco, es que en esta temporada vemos más de cerca a los personajes, los conocemos desde una manera mucho más profunda y humana, y justo en la segunda temporada (se verán) las consecuencias de lo que va a pasar”. “Natalia” debe saldar una deuda que tiene con unos vendedores de narcóticos, “será una temporada muy tensa de consecuencia tras consecuencia tanto para ‘Natalia’ como para (los otros personajes), para que entiendan que no están yendo por el camino correcto”.

El elenco coincide que aunque la serie es vista por mucha gente en muchos países y que eso retribuye éxito y fama, ellos están trabajando haciendo lo que les gusta y por amor a su vocación.

¿De qué va “Control Z 2”?

Un nuevo semestre inicia en el Colegio Nacional, y parece que todo el mundo ya se olvidó de “Luis”. Al menos hasta que una persona desconocida toma el control de las redes sociales del estudiante y amenaza con vengarse de quienes hicieron de su vida un infierno. Una vez más, le toca a “Sofía” intentar descubrir quién es el culpable, a medida que los actos de venganza adquieren tintes cada vez más graves y acaban por cambiar para siempre la vida de estos chicos.

