Este 12 de julio se dieron a conocer las nominaciones a los premios Emmy 2023, que reconocen a lo mejor de la televisión (y streaming) en meses anteriores.

Una de las nominaciones que más emocionó a la audiencia fue la de Jenna Ortega en la categoría de "Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia" gracias a su interpretación de "Merlina Addams" en "Merlina".

Con esta nominación, Jenna Ortega hace historia al ser la artista latina más joven en ser nominada en los premios Emmy.

Jenna Ortega fue nominada en los Emmy 2023 por su papel como Merlina Addams. ESPECIAL/ Netflix

La entrega de los Emmy 2023 se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre.

Otro de los actores latinoamericanos que obtuvo su primera nominación a los Emmy fue el chileno Pedro Pascal en la categoría de "Mejor Actor Principal en una Serie de Drama" gracias a su interpretación en "The Last Of Us".

MR